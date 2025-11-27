Técnica simples alivia dores nos ombros em minutos e ainda melhora a postura, segundo especialistas
Movimento fácil pode reduzir a tensão e relaxar a musculatura quase imediatamente
A dor nos ombros é um dos incômodos mais comuns entre brasileiros que passam o dia trabalhando sentados ou usando o celular por longos períodos.
O problema, segundo especialistas, pode ser aliviado em poucos minutos com uma técnica simples de alongamento e consciência corporal.
De acordo com fisioterapeutas, grande parte dessas dores é causada por sobrecarga dos músculos trapézios e da região cervical.
Ficar muito tempo inclinado, apoiar o telefone entre o ombro e o rosto ou digitar com os braços erguidos são hábitos que forçam a musculatura e comprometem a postura.
Um dos exercícios mais eficazes para aliviar a dor rapidamente é o alongamento de retração escapular. Basta sentar-se com a coluna reta, puxar os ombros levemente para trás, manter a posição por 15 segundos e repetir o movimento três vezes.
A técnica ajuda a relaxar os músculos, ativa a circulação e melhora o alinhamento da coluna.
Especialistas também recomendam fazer pequenas pausas durante o dia, manter os ombros soltos e ajustar a altura da cadeira para evitar tensão contínua. Esses hábitos simples reduzem o esforço muscular e ajudam a prevenir novas crises de dor.
Caso o incômodo persista, é importante buscar avaliação médica. Afinal, em alguns casos, o problema pode estar relacionado a inflamações nos tendões ou compressão nervosa, exigindo acompanhamento profissional.
Contudo, com pequenas mudanças de postura e alguns minutos de cuidado diário, é possível aliviar as dores nos ombros e recuperar a sensação de leveza de forma rápida e natural.
Outros exercícios:
