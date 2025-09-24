Grama sintética de Mabel é arrancada na primeira chuva forte em Goiânia

Tapete ficou estendido sobre a avenida, atrapalhando motociclistas que pilotavam sob a tempestade

Natália Sezil - 24 de setembro de 2025

Grama sintética foi arrancada na primeira chuva forte. (Foto: @indioinjusticadooficial e @sobregyn)

A grama sintética instalada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) em canteiros de Goiânia já mostrou desvantagens. A tempestade registrada nesta terça-feira (23) retirou placas do item em uma importante avenida da capital.

Embora a adesão tenha sido “vendida” ao povo goianiense como uma opção superior ao gramado natural, que supostamente drenaria melhor a água das chuvas, a premissa parece não ter funcionado.

Imagens compartilhadas por internautas no X, antigo Twitter, mostram uma extensa porção do tapete sintético estendido sobre o asfalto, sendo segurado apenas por uma árvore.

Em outra foto, a grama aparece dobrada sobre a via, com a lona revirada em meio à lama.

Um vídeo postado pelo influenciador Índio Injustiçado (@indioinjusticadooficial) confirma a mesma situação: o gramado se torna um obstáculo para os motociclistas que enfrentam a chuva, precisando passar por cima.

Em nota à imprensa, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) confirmou que o material sintético se soltou na Avenida Castelo Branco. Segundo o órgão, o tapete “foi recuperado para avaliar a causa de se desprender”.

Em tempo

A tempestade que atingiu Goiânia durante a tarde e a noite desta terça-feira (24) foi muito maior do que o esperado para apenas uma hora e meia.

Carros ficaram ilhados, tetos desabaram e uma adolescente, de 17 anos, morreu por choque elétrico, enquanto voltava do trabalho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por oÍndioinjusticado (@indioinjusticadoficial)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.