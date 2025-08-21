Mabel quer expandir uso de grama sintética nos canteiros, praças e parques de Goiânia

Prefeito defende redução de custos e manutenção, enquanto moradores reclamam da falta de gramado natural

Natália Sezil - 21 de agosto de 2025

Grama sintética foi instalada em avenida de Goiânia. (Foto: Prefeitura de Goiânia)

Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB) anunciou que ampliará o uso de grama sintética pelas ruas e parques da capital. A ideia, que já foi implementada no canteiro central da Avenida Castelo Branco e na Rua 44, tem gerado repercussão entre os goianienses.

O que muitos moradores criticam, pelas redes sociais, é que o local poderia receber gramado natural, que drenaria melhor a água das chuvas ao longo dos próximos meses.

Apesar disso, Mabel sustenta que os tapetes artificiais possuem vantagens. Redução de poeira, facilidade na drenagem e diminuição nos custos de manutenção são alguns dos tópicos listados por ele.

“A grama sintética é dois graus mais baixa do que a grama natural seca que está aqui. Então, durante todo o verão, a grama sintética é mais fria”, defende.

Outro aspecto destacado é a mobilidade urbana. Isso porque os canteiros naturais crescem durante o ano, exigindo repetidas podas e, consequentemente, potenciais bloqueios no trânsito.

“Para podar um canteiro desse, eu tenho um homem podando e vários segurando a via interditada. A grama sintética evita esse transtorno”, diz Mabel.

O posicionamento da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), diante das primeiras instalações, na última segunda-feira (18), ecoa as declarações do gestor municipal.

Na ocasião, o órgão disse ser “um projeto-piloto para melhorar o visual das vias e avaliar alternativas onde a grama natural não se mantém, especialmente no período de seca, quando a vegetação morre rapidamente”.

Nesse sentido, a instalação está sendo estudada e também pode chegar ao Parque Vaca Brava, por exemplo. Ali, o “alvo” seriam as áreas de terra batida próximas às árvores.

Segundo a Comurg, o material já havia sido adquirido em contratações de gestões anteriores do Paço Municipal.

