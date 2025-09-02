Nota Zero: para Sandro Mabel por insistir em colocar grama sintética nos canteiros da capital

Prefeito de Goiânia está maculando a imagem da cidade, que era nacionalmente conhecida pelo verde natural

Grama sintética foi instalada em avenida de Goiânia. (Foto: Prefeitura de Goiânia)
Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB) insiste na ideia de colocar grama sintética em canteiros da capital.

Está maculando a imagem da cidade, que era nacionalmente conhecida pelo verde natural.

