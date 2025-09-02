Nota Zero: para Sandro Mabel por insistir em colocar grama sintética nos canteiros da capital
Prefeito de Goiânia está maculando a imagem da cidade, que era nacionalmente conhecida pelo verde natural
Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB) insiste na ideia de colocar grama sintética em canteiros da capital.
Está maculando a imagem da cidade, que era nacionalmente conhecida pelo verde natural.
Leia também
- Nota 10: para o atendimento do Terra à Vista Bar, no Jardim Alexandrina
- Projeto que altera lei de cotas em Goiás será pautada nesta terça-feira (2) na CCJ da Alego
- Bruno Peixoto está satisfeito com vídeo polêmico, pois o objetivo foi atingido
- Planalto Bioenergia investirá R$ 1,2 bilhão na construção usina de etanol de milho em Cristalina
Para ler todas as notas desta terça-feira (02) da coluna Rápidas, clique aqui.