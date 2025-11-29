Considerada um dos melhores destinos do mundo, capital do frio brasileira impressiona pelo clima europeu

Este lugar oferece cenários maravilhosos, boa gastronomia e um ambiente que remete às pequenas vilas do exterior

Pedro Ribeiro - 29 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Clima europeu é algo que muita gente sonha em vivenciar. Por isso, quando descobrimos que existe um lugar assim no Brasil, o interesse surge quase imediatamente.

Aos poucos, você percebe que não se trata apenas de temperaturas baixas.

Trata-se também de cenários charmosos, boa gastronomia e um ambiente que remete às pequenas vilas do exterior.

Assim, qualquer viagem fica ainda mais especial. Mesmo sem revelar o nome de imediato, já dá para imaginar por que essa região atrai tantos turistas do país inteiro — e até de fora.

Ela une beleza natural e excelente estrutura turística.

O destino de clima europeu que ganhou destaque mundial

Esse lugar é Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG). Ele é conhecido pelo clima europeu e pela sensação de estar em uma cidade serrana do outro lado do oceano.

Agora, o destino se tornou o palco da 1ª Feira Nacional de Destinos Turísticos de Inverno. O evento segue até o dia 26 e marca um novo momento para a região.

Além disso, a feira acontece no mesmo período em que Minas Gerais entrou para a lista da Condé Nast Traveler como um dos melhores destinos do mundo. Isso aumentou ainda mais a visibilidade internacional do estado e reforçou o potencial turístico das montanhas mineiras.

Instalada em um espaço de 1,2 mil m², a feira reúne mais de 45 estandes.

Também conta com áreas de networking, atividades de inovação e qualificação profissional. Além disso, integra rotas consagradas do frio, como Campos do Jordão e Gramado.

A estimativa é de que 1.500 pessoas participem dos três dias de programação.

Gastronomia, cultura e sustentabilidade em destaque

A programação começa com palestra da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo sobre ações de combate à sazonalidade, um desafio comum em destinos serranos.

Mesmo assim, Monte Verde vem se destacando por manter o fluxo de turistas durante todo o ano, graças a eventos como Inverno nas Montanhas, Festival Gastronômico nas Montanhas e Natal nas Montanhas.

Além disso, o distrito sedia o 3º Seminário Move de Desenvolvimento Sustentável do Turismo, que discute temas como gestão responsável, ecoturismo e políticas públicas para o setor.

O estande oficial de Minas Gerais, com 40 m², apresenta destinos de inverno como Caxambu, São Lourenço, Delfim Moreira e Passa Quatro.

Os visitantes ainda podem degustar cafés especiais, queijos artesanais, azeites, doces e cachaças — produtos que reforçam toda a identidade gastronômica mineira.

E as experiências culinárias não param por aí.

A Mesa Mineira e a Cozinha Viva promovem receitas preparadas por chefs premiadas, com pratos como polenta com ragú de linguiça e risoto com fraldinha confit, que combinam perfeitamente com o clima frio da serra.

Monte Verde cresce como destino de luxo, bem-estar e casamentos

Além do clima europeu, Monte Verde se consolida como um dos destinos mais acolhedores do Brasil, segundo o Traveller Review Awards, do Booking.com.

E isso explica por que muitos casais procuram o distrito para destination weddings e experiências de bem-estar.

Hotéis e pousadas como Roots Resort, Mirante da Colyna, Meissner Hof, Villa Monte Verde e Velinn Áustria — local onde ocorre a feira — oferecem estruturas completas para casamentos, muitas delas com capelas próprias.

Bares e espaços como Hugel Bar, Villa Amarela, Bergamo Monte Verde e Bella Vista Bistrô também se adaptaram para receber eventos e celebrações, reforçando a vocação do destino para momentos especiais.

Monte Verde mostra, cada vez mais, que não é apenas um destino de inverno, mas um lugar capaz de encantar em qualquer época do ano.

E, enquanto isso, segue surpreendendo visitantes com sua hospitalidade, sua gastronomia e, claro, seu inconfundível clima europeu.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!