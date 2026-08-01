A psicologia afirma que crianças nascidas entre 1967 e 1978, criadas com pouco afeto, podem se tornar fortes quando encontram apoio fora de casa

Pesquisas em psicologia indicam que superar uma infância difícil depende mais da presença de relações protetoras do que da exposição ao sofrimento

(Foto: Reprodução/Pexels)

Durante muito tempo, prevaleceu a ideia de que crianças criadas em ambientes com pouca demonstração de afeto se tornavam adultos mais resistentes por aprenderem a enfrentar dificuldades sozinhas.

No entanto, pesquisas da psicologia do desenvolvimento apontam que a resiliência não nasce da falta de carinho, mas da presença de vínculos seguros ao longo da infância.

Entre no nosso grupo exclusivo e gratuito sobre curiosidades Clique aqui

Estudos realizados desde a década de 1970 mostram que crianças expostas a situações difíceis apresentavam melhores condições emocionais quando encontravam pelo menos uma pessoa de confiança, como um irmão, professor, avô, amigo ou outro cuidador. Essas relações ajudavam a reduzir os impactos da ausência de acolhimento dentro de casa.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

A psicóloga Emmy Werner, que acompanhou crianças em situação de vulnerabilidade durante décadas, observou que o principal fator de proteção não era a adversidade em si, mas a existência de um adulto que demonstrasse cuidado e interesse genuíno pelo desenvolvimento da criança.

Em muitas famílias, irmãos mais velhos acabavam assumindo esse papel, oferecendo apoio emocional e segurança nos momentos difíceis. Já no ambiente escolar, professores atentos podiam fortalecer a autoestima dos alunos ao reconhecer seus esforços, incentivar o aprendizado e demonstrar interesse por suas dificuldades.

As amizades também desempenhavam uma função importante. O convívio com colegas permitia compartilhar sentimentos, aprender a lidar com conflitos e construir relações baseadas na confiança, elementos fundamentais para o desenvolvimento emocional.

Além disso, avós, tios, padrinhos e vizinhos frequentemente formavam uma rede de apoio informal capaz de oferecer acolhimento e estabilidade. Segundo a psicologia, essas experiências contribuíam para o fortalecimento da capacidade de enfrentar desafios sem eliminar, necessariamente, os efeitos das dificuldades vividas.

Os especialistas ressaltam que resiliência não significa ausência de sofrimento. Muitos adultos que cresceram em ambientes emocionalmente frios aprenderam a lidar com responsabilidades e desafios, mas ainda carregam dificuldades para expressar emoções ou estabelecer vínculos profundos. A principal conclusão é que a força emocional surge do apoio recebido ao longo da vida, e não da privação afetiva.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!