Air fryer ou forno elétrico: qual é a melhor escolha para o dia a dia e ajuda a economizar na conta de energia

Escolha mais econômica depende da quantidade de comida, do tempo de preparo e da capacidade de cada aparelho

(Imagem: Ilustração)

Escolher entre air fryer ou forno elétrico pode influenciar tanto o tempo gasto na cozinha quanto o valor da conta de energia. Embora os dois aparelhos usem ar quente para preparar os alimentos, eles apresentam diferenças importantes de tamanho, potência e funcionamento.

Para refeições pequenas e rápidas, a air fryer costuma levar vantagem. A cesta compacta aquece em pouco tempo e concentra o calor ao redor dos alimentos.

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Já o forno elétrico oferece mais espaço. Por isso, atende melhor famílias maiores, receitas em assadeiras e preparos feitos em grandes quantidades.

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Na prática, nenhum equipamento vence em todas as situações. A opção mais econômica depende do volume de comida e do período durante o qual o aparelho permanece ligado.

Air fryer aquece um espaço menor

A air fryer funciona como um pequeno forno de convecção. Uma resistência produz calor, enquanto o ventilador movimenta o ar quente pela cesta.

Como a área interna é menor, o aparelho costuma atingir a temperatura escolhida rapidamente. Muitos modelos também dispensam um preaquecimento longo.

Essa característica ajuda a reduzir o tempo de funcionamento em receitas pequenas. Batatas, legumes, filés, frango, salgados congelados e sobras podem ficar prontos em poucos minutos.

Além disso, o fluxo de ar intenso favorece a formação de uma camada crocante. Assim, o usuário consegue preparar vários alimentos com pouco ou nenhum óleo.

Air fryer ou forno elétrico: qual gasta menos?

A air fryer geralmente consome menos energia ao preparar uma ou duas porções. Isso acontece porque ela aquece uma área menor e tende a finalizar a receita em menos tempo.

A Energy Saving Trust orienta que aparelhos compactos, como air fryers e micro-ondas, costumam ser mais econômicos do que o forno para uma única refeição. A entidade também destaca que o forno pode compensar quando o usuário cozinha várias porções de uma vez.

Entretanto, olhar apenas a potência indicada na embalagem pode causar confusão. Um aparelho de 1.500 watts usado por 20 minutos pode consumir menos do que um forno de 2.000 watts ligado durante uma hora.

O cálculo básico considera a potência em quilowatts e o tempo de utilização. Portanto, um equipamento potente não será necessariamente o mais caro se concluir o preparo rapidamente.

Como calcular o consumo de energia

Para estimar o gasto, primeiro divida a potência do aparelho por mil. Depois, multiplique o resultado pelo número de horas de uso.

Uma air fryer de 1.500 watts, por exemplo, possui potência de 1,5 quilowatt. Se permanecer ligada por 30 minutos, ou 0,5 hora, consumirá aproximadamente 0,75 kWh.

Já um forno de 2.000 watts usado durante uma hora terá consumo aproximado de 2 kWh. O custo final depende da tarifa cobrada pela distribuidora de energia.

Esses valores servem apenas como exemplos. Afinal, termostatos ligam e desligam a resistência durante o preparo, enquanto os modelos e as receitas apresentam comportamentos diferentes.

Forno pode compensar em grandes quantidades

O forno elétrico perde eficiência quando aquece uma câmara grande para preparar apenas uma pequena porção. Porém, o cenário muda quando recebe várias assadeiras ao mesmo tempo.

Quem cozinha refeições para toda a semana pode aproveitar melhor o espaço. Nesse caso, o consumo se distribui por uma quantidade maior de alimentos.

O forno também oferece vantagem para famílias numerosas. Em vez de fazer três ou quatro ciclos na air fryer, pode ser mais prático preparar tudo de uma única vez.

Por isso, a Energy Saving Trust recomenda adequar o aparelho ao tamanho da refeição. Segundo a entidade, fornos são mais indicados para preparos em lote, enquanto a air fryer pode sair mais barata para uma ou duas pessoas.

Tamanho da cesta interfere no resultado

Air fryers pequenas atendem bem quem mora sozinho ou prepara acompanhamentos. No entanto, a limitação da cesta pode exigir várias rodadas para alimentar uma família.

Quando o usuário sobrecarrega o compartimento, o ar quente não circula corretamente. Como resultado, algumas partes podem ficar menos crocantes ou exigir mais tempo.

Modelos maiores reduzem esse problema, mas também ocupam mais espaço e podem apresentar potência elevada. Por isso, vale comparar capacidade, potência e rotina antes da compra.

Uma cesta adequada às necessidades da casa evita ciclos repetidos. Dessa maneira, o aparelho entrega melhor desempenho sem prolongar o consumo.

Forno oferece mais possibilidades

O forno elétrico continua sendo a melhor escolha para bolos grandes, pães, tortas, pizzas, lasanhas e cortes volumosos de carne.

Essas receitas precisam de espaço e calor estável durante períodos maiores. Além disso, algumas exigem formas que não cabem na cesta da air fryer.

O forno também permite preparar diferentes alimentos ao mesmo tempo, desde que as temperaturas sejam compatíveis. Essa possibilidade ajuda quem precisa servir várias pessoas.

Por outro lado, ligar todo o forno para aquecer uma pequena fatia ou fazer poucos legumes tende a desperdiçar energia. Nessas situações, a air fryer se mostra mais prática.

Tempo de preparo pesa na conta

O consumo não depende apenas da potência. O tempo durante o qual o aparelho permanece ligado exerce impacto direto no gasto.

A air fryer costuma preparar porções pequenas mais rapidamente porque o ar circula de maneira intensa. Além disso, a câmara compacta perde menos tempo para aquecer.

O forno precisa elevar a temperatura de uma área maior. Em várias receitas, também exige preaquecimento antes de receber os alimentos.

Por isso, reduzir o tempo de uso pode gerar economia. A diferença, contudo, varia conforme o modelo, a temperatura e a quantidade preparada.

Hábitos ajudam a economizar com os dois aparelhos

Independentemente da escolha, algumas práticas reduzem o desperdício. Uma delas consiste em evitar abrir a porta ou a cesta várias vezes durante o preparo.

Cada abertura libera parte do calor acumulado. Em seguida, o aparelho precisa consumir mais energia para recuperar a temperatura.

Também vale aproveitar toda a capacidade disponível sem impedir a circulação do ar. No forno, o usuário pode assar mais de um item ao mesmo tempo.

Já na air fryer, organizar os alimentos em uma camada uniforme melhora o resultado. Além disso, descongelar os ingredientes na geladeira pode diminuir o período de cozimento.

Eficiência varia entre os modelos

Dois aparelhos com o mesmo tamanho podem apresentar consumos diferentes. Isolamento térmico, controle de temperatura e tecnologia da resistência influenciam o desempenho.

Antes de comprar, o consumidor deve verificar a potência e as informações fornecidas pelo fabricante. Também pode comparar modelos inscritos nos programas de avaliação disponíveis.

O Inmetro mantém tabelas atualizadas de produtos incluídos no Programa Brasileiro de Etiquetagem. Esses dados ajudam o consumidor a analisar consumo e eficiência nas categorias contempladas.

Além disso, escolher uma capacidade compatível com a rotina evita gastos desnecessários. Equipamentos maiores nem sempre representam a melhor solução para casas com poucas pessoas.

Qual escolher para o dia a dia

Para refeições rápidas, porções pequenas e aquecimento de sobras, a air fryer tende a oferecer mais praticidade e menor consumo.

Já o forno elétrico funciona melhor quando há grande quantidade de comida, várias assadeiras ou receitas que precisam de espaço.

Em muitas casas, usar os dois aparelhos conforme a ocasião representa a escolha mais eficiente. A air fryer assume os preparos cotidianos, enquanto o forno entra em receitas maiores.

Portanto, a resposta para a dúvida entre air fryer ou forno elétrico depende da refeição. A economia aparece quando o tamanho do aparelho acompanha a quantidade de comida preparada.

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