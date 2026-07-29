Cientistas descobrem a idade em que o envelhecimento do corpo ganha força

Estudo aponta que vasos sanguíneos, pâncreas e baço estão entre os órgãos que apresentam alterações mais marcantes nessa fase da vida

(Foto Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Embora o envelhecimento aconteça de forma gradual, cientistas identificaram que esse processo pode acelerar significativamente por volta dos 50 anos.

A conclusão faz parte de um estudo que analisou centenas de amostras de tecidos humanos e observou mudanças importantes em órgãos e sistemas do corpo, especialmente entre os 45 e 55 anos.

Para chegar aos resultados, pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências avaliaram 516 amostras de tecidos de 76 doadores, com idades entre 14 e 68 anos.

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Também foram analisadas amostras de sangue para mapear alterações em proteínas relacionadas ao funcionamento dos órgãos ao longo da vida.

Segundo os pesquisadores, a faixa entre 45 e 55 anos concentra uma das principais acelerações do envelhecimento. Nesse período, estruturas como os vasos sanguíneos, especialmente a aorta, passam a apresentar mudanças mais intensas, indicando perda gradual de funcionalidade.

O estudo também identificou alterações relevantes no pâncreas e no baço, órgãos ligados ao metabolismo e ao sistema imunológico.

Além disso, os cientistas encontraram 48 proteínas associadas a doenças que se tornam mais frequentes com o avanço da idade, incluindo problemas cardiovasculares, fibrose, acúmulo de gordura no fígado e alguns tumores hepáticos.

Para reforçar as conclusões, a equipe realizou testes em camundongos. Os animais receberam uma proteína relacionada ao envelhecimento da aorta e passaram a apresentar redução de força, equilíbrio e resistência física, além de sinais de envelhecimento vascular.

Os autores destacam que o envelhecimento não ocorre de forma linear e lembram que pesquisas anteriores já haviam identificado outros períodos de mudanças importantes, como por volta dos 44 anos e dos 60 anos, quando ocorrem alterações no metabolismo, no sistema imunológico e em diferentes órgãos.

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