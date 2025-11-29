Maioria dos brasileiros rejeita proposta que exclui marido ou esposa da herança obrigatória

Pesquisa mostra resistência à mudança no Código Civil e reacende debate sobre direitos de herança no país

Gabriel Yuri Souto - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma pesquisa nacional revelou que 70% dos brasileiros rejeitam a proposta de mudança no Código Civil que pretende retirar marido ou esposa da lista de herdeiros obrigatórios. A ideia faz parte do Projeto de Lei 4/2025, que está em análise no Senado e já provoca forte reação popular.

A discussão ganhou força porque o projeto restringe a herança obrigatória apenas a filhos e pais, deixando o cônjuge dependente de testamento ou de regras específicas do regime de bens. Para a maioria dos participantes, isso criaria um cenário de desamparo para quem ajudou a construir o patrimônio da família.

O levantamento citado na reportagem analisada mostra que apenas 30% apoiam a mudança. O tema gerou quase 1.000 comentários, indicando o quanto o assunto mobiliza opiniões e preocupações em todo o país. As reações variam entre quem teme injustiças e quem vê a mudança como forma de evitar conflitos familiares, mas a maior parte dos leitores defende que o cônjuge continue protegido pela lei.

O debate também expôs um contraste entre tradição e novos modelos de família. Para muitos entrevistados, o casamento envolve contribuição mútua — emocional, financeira e patrimonial — e a retirada desse direito sucessório seria um retrocesso. Outros acreditam que mudanças podem dar mais autonomia às famílias, mas reconhecem que o risco de conflitos aumentaria.

O projeto ainda será analisado por comissões temáticas no Senado antes de ir à votação.

