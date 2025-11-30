Homem é flagrado em vídeo ‘se tocando’ dentro de ônibus em Goiânia; suspeito tem longo histórico criminal

Cena foi registrada por jovem de 18 anos, que denunciou ocorrido

Gabriella Pinheiro - 30 de novembro de 2025

Imagem mostra homem suspeito de cometer importunação sexual em Goiânia. (Foto: PMGO)

Um homem, de 36 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) na manhã de sábado (29), suspeito de cometer importunação sexual contra uma jovem de 18 anos dentro de um ônibus do Eixo Anhanguera, em Goiânia.

Morador de Aparecida de Goiânia, o suspeito já possui histórico por diversos crimes do mesmo tipo, além de estupro — pelo qual cumpriu pena até 2022.

Ele também chegou a ser preso em novembro de 2024, após exibir os órgãos genitais e se masturbar em via pública, no Parque das Laranjeiras.

Na época, foi detido por moradores, que registraram o ato em vídeo, e entregue à PM, sendo encaminhado à Central de Flagrantes.

O caso mais recente, envolvendo a jovem de 18 anos, ocorreu na sexta-feira (28), entre a Praça da Bíblia e a Vila Morais. O homem tocou as partes íntimas da vítima e expôs os órgãos genitais para ela, que registrou a situação.

A jovem alertou uma passageira e o motorista. Ao perceber a reação, o suspeito quebrou o vidro do veículo e fugiu. Ele foi encontrado por volta das 07h por policiais militares no setor Vila Belfiore, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a polícia, a vítima reconheceu o suspeito, que confessou o crime. Ele responderá por importunação sexual e dano qualificado ao patrimônio público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!