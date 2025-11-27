Funcionária é humilhada por cliente em loja do Centro de Anápolis: “cachorra negra trabalhando no caixa”

Confusão começou quando a mulher entrou no estabelecimento solicitando a troca de um produto que já estava aberto

Natália Sezil - 27 de novembro de 2025

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

A Polícia Civil (PC) vai investigar a denúncia feita por uma funcionária que afirma ter sido humilhada por uma cliente enquanto trabalhava em uma loja no Centro de Anápolis.

O episódio ocorreu na tarde de quarta-feira (26) e foi registrado nesta quinta-feira (27), quando a vítima procurou a Central de Flagrantes.

Portal 6 apurou que a confusão começou quando a cliente entrou no estabelecimento solicitando a troca de um produto.

A funcionária informou que a substituição não poderia ser feita porque a mercadoria estava aberta. A resposta irritou a mulher, que passou a elevar o tom de voz e iniciou uma série de ataques.

A vítima relatou que ouviu ofensas como “cachorra” e “negra trabalhando no caixa”, direcionadas à sua aparência e ao fato de estar no atendimento.

Abalada, ela se afastou por alguns minutos para se acalmar e, ao retornar, percebeu que a cliente já havia ido embora.

A agressora pode responder por injúria racial, crime que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

A infração é considerada mais grave desde a atualização da legislação e passou a ter tratamento semelhante ao de crimes de racismo.

