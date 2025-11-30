Últimos dias de inscrições em concurso público com vagas para todos os níveis de ensino em Goiás
São mais de 60 vagas distribuídas entre diferentes áreas de atuação
Encerra na próxima quarta-feira (03) o prazo de inscrições para o concurso público promovido pela Prefeitura de Caldazinha, a 34 km de Goiânia.
O certame oferece 61 vagas e busca profissionais que tenham ensino fundamental, médio/técnico e superior. Com jornadas de 30h a 35h semanais, os salários variam de R$ 1.800 a R$ 3.654.
Interessados devem se candidatar online, por meio do site do Itame Concursos, banca que organiza o processo seletivo. A taxa varia de R$ 80 a R$ 150.
A seleção para a Prefeitura de Caldazinha acontece por meio de provas objetiva (prevista para 1º de fevereiro), de redação, prática e avaliação de títulos.
Algumas funções requerem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou registro no órgão profissional competente.
Confira as vagas:
- Ensino fundamental incompleto: agente de serviços gerais (15 vagas), coveiro, (01) eletricista (01), gari (06), jardineiro (02), motorista (05), operador de máquinas pesadas (01).
- Ensino médio/técnico: executor administrativo (05), fiscal agente ambiental (01).
- Ensino superior: assistente social (01), engenheiro ambiental (01), nutricionista (01), professor PIII – educação física (02), professor em pedagogia (15), professor de inglês (01), professor atendimento educacional especializado – AEE (02), psicólogo (01).
Mais informações, como o cronograma completo, estão disponíveis no edital do concurso.
