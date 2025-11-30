Últimos dias de inscrições em concurso público com vagas para todos os níveis de ensino em Goiás

São mais de 60 vagas distribuídas entre diferentes áreas de atuação

Natália Sezil - 30 de novembro de 2025

Pessoa fazendo prova. (Foto: Agência Gov)

Encerra na próxima quarta-feira (03) o prazo de inscrições para o concurso público promovido pela Prefeitura de Caldazinha, a 34 km de Goiânia.

O certame oferece 61 vagas e busca profissionais que tenham ensino fundamental, médio/técnico e superior. Com jornadas de 30h a 35h semanais, os salários variam de R$ 1.800 a R$ 3.654.

Interessados devem se candidatar online, por meio do site do Itame Concursos, banca que organiza o processo seletivo. A taxa varia de R$ 80 a R$ 150.

A seleção para a Prefeitura de Caldazinha acontece por meio de provas objetiva (prevista para 1º de fevereiro), de redação, prática e avaliação de títulos.

Algumas funções requerem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou registro no órgão profissional competente.

Confira as vagas:

Ensino fundamental incompleto: agente de serviços gerais (15 vagas), coveiro, (01) eletricista (01), gari (06), jardineiro (02), motorista (05), operador de máquinas pesadas (01).

Ensino médio/técnico: executor administrativo (05), fiscal agente ambiental (01).

Ensino superior: assistente social (01), engenheiro ambiental (01), nutricionista (01), professor PIII – educação física (02), professor em pedagogia (15), professor de inglês (01), professor atendimento educacional especializado – AEE (02), psicólogo (01).

Mais informações, como o cronograma completo, estão disponíveis no edital do concurso.

