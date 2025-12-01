A função esquecida do ar-condicionado que deixa o ambiente mais frio e ainda economiza energia

Uma configuração simples, presente na maioria dos aparelhos, melhora o desempenho de refrigeração e reduz o consumo de energia sem exigir manutenção extra

Magno Oliver - 01 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Vecteezy)

Durante o calor intenso, muitos usuários acreditam que apenas diminuir a temperatura no controle remoto é suficiente para reforçar o resfriamento.

No entanto, isso faz o aparelho trabalhar mais, sem necessariamente entregar melhor desempenho. Em muitos casos, o ar-condicionado permanece ligado por longos períodos, consome energia acima do ideal e ainda assim demora para refrescar.

O que muita gente não percebe é que o aparelho já possui recursos internos que otimizam o uso do compressor e melhoram a circulação do ar.

A função que melhora o resfriamento e reduz o consumo ao mesmo tempo

A configuração pouco usada pelos consumidores é o modo Dry, também chamado de “desumidificador”. Embora não seja a função principal de resfriamento, ela reduz drasticamente a umidade do ar, o que facilita o trabalho do aparelho e aumenta a sensação de ambiente mais frio.

Ambientes úmidos provocam uma sensação térmica mais pesada e fazem o ar-condicionado compensar essa carga extra, gastando mais energia para atingir o mesmo efeito.

Quando o modo Dry entra em ação, a umidade diminui, o ar circula melhor e o ambiente resfria mais rápido, fazendo com que o compressor trabalhe menos tempo e reduza o consumo.

Por que o modo Dry deixa o ambiente mais frio mesmo sem baixar a temperatura

O segredo está no comportamento físico da umidade. Quanto mais água suspensa no ar, maior a dificuldade de dissipar calor. Quando o modo Dry remove essa umidade, a sensação térmica cai naturalmente e o ar frio se espalha com mais facilidade.

O ar-condicionado não precisa diminuir a temperatura para que o corpo sinta o ambiente mais fresco, porque a redução da umidade já melhora o conforto imediatamente.

É por isso que, em dias abafados, a função esquecida do ar-condicionado costuma ser muito mais eficiente do que simplesmente colocar o aparelho em temperatura mínima.

O modo Dry é especialmente útil em dias quentes e úmidos, típicos do verão brasileiro, quando o ar parece pesado e a casa demora a resfriar.

Ele pode ser alternado com o modo Cool ao longo do dia para manter o equilíbrio entre umidade e temperatura. Como o compressor opera com menos intensidade enquanto o Dry está ativado, o gasto de energia diminui naturalmente, sem comprometer o conforto térmico.

Essa estratégia é usada por quem deseja um ambiente mais frio sem elevar a conta de luz.

O impacto na economia e no conforto com o uso regular dessa função

Usuários que incorporam o modo Dry à rotina percebem melhoria imediata na sensação de frescor e redução do consumo mensal.

A função evita sobrecarga do sistema, prolonga a vida útil do aparelho e impede que o compressor permaneça ligado o tempo inteiro. Como resultado, o ambiente fica mais leve, mais confortável e mais estável em temperatura.

É um dos ajustes mais simples e eficientes para quem quer aproveitar o ar-condicionado sem excessos.