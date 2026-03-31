Bananas duram semanas sem escurecer com esse truque simples, se forem guardadas com esse utensílio doméstico

Detalhe simples na rotina pode alterar significativamente o resultado no armazenamento de frutas

Magno Oliver - 31 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

A busca por alternativas que prolonguem a vida útil dos alimentos tem se tornado cada vez mais comum entre consumidores preocupados com economia e redução de desperdícios.

No caso das bananas, uma das frutas mais consumidas no Brasil, o amadurecimento acelerado ainda é um dos principais desafios enfrentados dentro de casa, especialmente em temperaturas mais elevadas.

Especialistas explicam que esse processo ocorre devido à liberação de etileno, um gás natural responsável por acelerar o amadurecimento das frutas.

Quando concentrado, ele intensifica a mudança de cor, textura e sabor, fazendo com que as bananas escureçam em poucos dias. No entanto, estratégias simples podem ajudar a controlar essa emissão e prolongar o tempo de consumo.

Uma das técnicas mais eficazes envolve o uso de um item comum na cozinha: o papel-alumínio. Ao envolver a região dos talos, onde há maior liberação do gás, é possível reduzir significativamente esse processo, mantendo a fruta firme e com aparência preservada por mais tempo.

Como alternativa, armazenar as bananas inteiras em recipientes de vidro bem vedados também apresenta bons resultados, desde que mantidos em locais frescos e protegidos da luz.

Com medidas práticas e acessíveis, consumidores podem transformar a forma como conservam alimentos no dia a dia.

Além de manter a qualidade por mais tempo, essas soluções contribuem diretamente para a diminuição do desperdício e para uma rotina mais eficiente dentro da cozinha.

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