Não é vinagre, nem água sanitária: o truque simples que faz o rejunte encardido do banheiro voltar a brilhar como novo em poucos minutos

Uma solução simples pode transformar sua limpeza

Daniella Bruno - 31 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Manter a casa limpa vai muito além de uma questão estética — trata-se também de bem-estar e conforto no dia a dia. Ambientes organizados e higienizados contribuem diretamente para uma sensação de tranquilidade e qualidade de vida.

No entanto, com a rotina cada vez mais corrida, nem sempre é fácil dedicar tempo para limpezas mais detalhadas. Por isso, soluções práticas e eficientes têm ganhado espaço na vida de quem busca resultados rápidos sem complicação.

Além disso, muitos produtos tradicionais de limpeza possuem cheiros fortes ou componentes químicos agressivos, o que pode causar desconforto e até preocupações com a saúde. Dessa forma, cresce o interesse por alternativas mais simples e seguras.

Nesse cenário, métodos caseiros vêm se destacando por unir praticidade, economia e eficiência — especialmente quando conseguem resolver problemas comuns de forma rápida.

Como funciona essa solução na prática

O método com bicarbonato e detergente elimina todos esses inconvenientes, oferecendo uma limpeza eficiente, sem cheiro forte, sem riscos à saúde e sem danos às juntas. Ou seja, trata-se de uma alternativa acessível e funcional para o dia a dia.

Diferente de soluções mais agressivas, essa combinação atua diretamente na sujeira acumulada, ajudando a remover manchas e devolver o aspecto limpo das superfícies. Além disso, por ser menos abrasiva, preserva a integridade do material ao longo do tempo.

Como preparar a pasta de limpeza

Como preparar a pasta de limpeza é mais simples do que parece. Em primeiro lugar, misture bicarbonato de sódio com uma pequena quantidade de detergente até formar uma pasta consistente.

Em seguida, aplique a mistura diretamente sobre o rejunte encardido e deixe agir por alguns minutos. Depois disso, utilize uma escova — pode ser até uma escova de dentes antiga — para esfregar suavemente a área.

Por fim, enxágue com água e observe o resultado. Dessa forma, o rejunte tende a recuperar o aspecto claro e limpo, praticamente como novo.

Por que esse método é tão eficiente

Esse método funciona porque o bicarbonato possui propriedades levemente abrasivas, que ajudam a remover sujeiras incrustadas sem danificar as superfícies. Ao mesmo tempo, o detergente atua na quebra da gordura e de resíduos acumulados.

Além disso, a combinação potencializa o efeito de limpeza, tornando o processo mais rápido e eficaz. Ou seja, com poucos ingredientes e sem esforço excessivo, é possível alcançar um resultado surpreendente.

Outro ponto importante é que essa alternativa evita o uso de produtos mais agressivos, como água sanitária ou vinagre em excesso, que podem desgastar o rejunte com o tempo.

Portanto, ao apostar em soluções simples e acessíveis, é possível manter o banheiro limpo e bem cuidado sem complicações.

Assim, pequenas mudanças na rotina de limpeza fazem toda a diferença, garantindo praticidade, economia e um ambiente sempre agradável.

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