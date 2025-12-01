Sementes do Cerrado plantando consciência e cuidado

Neste ano, mais de 800 estudantes caminharam conosco em experiências que despertaram sensibilidade e pertencimento

Antônio Gomide - 01 de dezembro de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Há momentos em que percebemos que educar é criar laços com o lugar onde vivemos. Quando olhamos para o Cerrado, esses laços se formam no toque na terra, no cheiro das plantas nativas e no encanto que surge quando crianças e adolescentes descobrem um bioma cheio de vida, cultura e memória.

Dessa vontade de aproximar os jovens do nosso território nasceu o Sementes do Cerrado, um projeto de nosso mandato de deputado estadual construído em parceria com a PUC Goiás.

Neste ano, mais de 800 estudantes caminharam conosco em experiências que despertaram sensibilidade e pertencimento. As trilhas no Memorial do Cerrado, as vivências culturais e as conversas que surgiam pelo caminho abriram espaço para uma relação mais afetiva e verdadeira com a natureza.

Na última semana, encerramos as atividades de 2025 com uma turma animada, que nos lembrou o quanto a educação ambiental se fortalece quando acontece de forma viva e próxima do cotidiano escolar.

Enquanto desenvolvíamos o projeto, o Brasil viveu um momento importante. A COP 30, realizada recentemente no país, recolocou os biomas brasileiros no centro do debate internacional.

O Cerrado ganhou destaque pela força das suas águas, pela riqueza da biodiversidade e pela necessidade urgente de proteção. Foi um período em que o planeta voltou os olhos para o meio ambiente, e o diálogo ganhou novo fôlego.

Aqui em Goiás, fazemos nossa parte. Promovemos a audiência pública Biomas Brasileiros e Mudanças Climáticas na Assembleia Legislativa, reunindo pesquisadores, professores, estudantes e lideranças ambientais.

O encontro trouxe alertas, reflexões e caminhos possíveis: ampliar a conservação, proteger nascentes, enfrentar o desmatamento e fortalecer práticas sustentáveis com participação da sociedade. A educação ambiental se afirmou como eixo essencial nessa construção coletiva.

Essas vivências, somadas ao debate técnico e à troca de experiências, mostraram como o Sementes do Cerrado se tornou parte de um movimento mais amplo de cuidado e responsabilidade. O projeto vai além das visitas guiadas.

Ele forma consciência, desperta pertencimento e aproxima a preservação do dia a dia das nossas escolas.

Agora fazemos uma pausa para as férias escolares. Em 2026, retornaremos com novas turmas e novas descobertas, mantendo firme o compromisso de fortalecer a educação ambiental em Goiás. E seguimos atuando também na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, construindo políticas, dialogando com pesquisadores e ampliando ações que protegem o Cerrado.

O projeto Sementes do Cerrado mostra que as transformações acontecem quando caminhamos juntos. Por isso, seguimos atentos, próximos e empenhados em garantir que mais sementes se espalhem e floresçam a partir das ações que impulsionamos hoje.