Astrônomos recomendam que todos se preparem para o dia 04/12, que promete um dos maiores espetáculos do ano

O céu noturno vai ganhar um brilho excepcional em dezembro com a aproximação da Superlua, fenômeno que deve alcançar seu ponto máximo na noite do dia 04

Isabella Valverde - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O interesse crescente pelo espetáculo do ano se explica por um alinhamento raro entre a órbita da Lua e a distância em relação à Terra.

Na noite de 04/12, a Lua atinge o perigeu, o ponto mais próximo do planeta, fazendo com que seu tamanho aparente fique significativamente maior.

Essa aproximação, combinada com a fase cheia, forma o que se conhece popularmente como Superlua. O fenômeno torna o astro até 14% maior e até 30% mais brilhante do que a Lua cheia comum, criando um efeito visual impressionante.

Esse conjunto faz com que especialistas recomendem observar o céu desde o início da noite, quando o fenômeno aparece com mais intensidade no horizonte.

O que torna esta Superlua especialmente marcante

Embora a Superlua aconteça algumas vezes por ano, a versão de dezembro se destaca pela forma como o brilho se espalha no céu em noites de clima estável.

Quando a Lua surge próxima ao horizonte, o contraste com paisagens naturais e áreas urbanas potencializa a sensação de tamanho aumentado, criando uma imagem que costuma render fotos icônicas.

Além disso, a combinação com noites mais longas e temperaturas amenas torna a observação confortável e acessível para qualquer pessoa.

É por isso que astrônomos classificam essa data como uma das mais aguardadas no calendário de fenômenos astronômicos.

Como o fenômeno influencia o visual do céu e por que causa tanta curiosidade

A proximidade da Lua cria uma impressão de grandeza que não depende de equipamentos. A luz refletida se torna mais intensa e produz sombras mais nítidas, permitindo observar detalhes visíveis a olho nu, como mares, crateras e variações de brilho.

A intensidade luminosa também altera a paisagem ao redor, deixando o céu mais claro e criando uma atmosfera quase cinematográfica.

Para os pesquisadores, a Superlua é um convite natural para aproximar o público da astronomia, já que desperta curiosidade em pessoas de todas as idades.

Qual é o melhor momento para observar o fenômeno no dia 04/12

Embora a Superlua atinja seu auge durante a madrugada, o momento mais bonito para a maioria das pessoas é o nascer da Lua, logo no início da noite.

Nesse período, o astro está mais baixo e interage com elementos da paisagem, como prédios, serras e árvores.

A ilusão de ótica reforça a sensação de tamanho ampliado e deixa o espetáculo do ano ainda mais impactante. Em regiões com baixa poluição luminosa, o fenômeno se torna ainda mais impressionante.

O evento pode ser observado sem telescópio ou binóculo, bastando céu limpo e visão desobstruída.

O que esperar do fenômeno e por que ele é tão especial para a ciência

Além do apelo visual, a Superlua também é relevante para estudos astronômicos que analisam a interação gravitacional entre Terra e Lua.

Essa força influencia marés, estabilidade orbital e pequenos ciclos naturais do planeta. Observações mais detalhadas são feitas justamente nesses períodos de maior proximidade, quando medições ficam mais precisas.

Para quem observa de longe, porém, a experiência é sobretudo emocional: uma chance de ver o céu transformado por um fenômeno simples, mas extraordinário.

