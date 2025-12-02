Forma prática de desentupir a boca do fogão, sem precisar chamar um técnico

O passo a passo que bombou no TikTok promete resolver um incômodo comum na cozinha e sem usar agulha desentupidora

Magno Oliver - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Família Pelegrim)

Um tutorial viral no TikTok chamou atenção de internautas ao mostrar um método rápido e prático para desentupir a boca do fogão sem precisar chamar assistência técnica ou apelar para a famosa agulha desentupidora.

A dica foi compartilhada por um técnico experiente e o tutorial caiu no gosto dos internautas. Na gravação, ele explica que o segredo está em usar uma chave 8 canhão para remover o pequeno bico localizado na parte superior da boca do fogão.

Essa peça costuma acumular resíduos de gordura e sujeira, o que impede a saída correta do gás. Muita gente pensa que o problema está na saída da chama, quando, na verdade, é por dentro.

Depois de retirar o bico, a orientação é abrir o ramal do fogão por alguns segundos, permitindo que a pressão do gás expulse a sujeira acumulada. O resultado é imediato: a chama volta forte, azul e regular, como em um fogão novo.

O tutorial além de eficaz, dispensa o uso de produtos químicos e ferramentas complexas. O único cuidado, segundo o comentário dos internautas, é garantir que o fogão esteja desligado na energia e que o processo seja feito com atenção e segurança.

Nas redes, o truque vem sendo elogiado por unir simplicidade, economia e eficiência, mostrando que pequenos ajustes feitos da maneira certa podem prolongar a vida útil dos eletrodomésticos e deixar o dia a dia muito mais prático.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!