6 frases que você precisa tirar com urgência do seu vocabulário (atraem coisas negativas)

Algumas pequenas frases repetidas diariamente podem influenciar mais do que você imagina

Magno Oliver - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Rodolfo Clix)

A forma como a gente fala com as pessoas afeta diretamente nosso humor, nossas relações, trabalho e até nossas decisões.

Expressões repetidas sem pensar acabam moldando a maneira como encaramos desafios, criamos expectativas e reagimos ao mundo. E certas frases carregam significados que reforçam insegurança, medo ou autossabotagem e muitas vezes passam despercebidas.

1. “Eu não dou conta disso”

Essa frase ou você já disse alguma vez na vida ou já ouviu de alguém por aí. Ela cria um bloqueio imediato antes mesmo de você tentar.

Ela reforça incapacidade e reduz a disposição para aprender, tornando os desafios maiores do que realmente são.

2. “A minha vida é difícil assim mesmo”

Outra que você também já deve ter dito ou escutado por aí. Ela é muito usada para justificar problemas, normaliza situações ruins e impede mudanças.

Essa frase acomoda a pessoa na própria dificuldade, como se nada pudesse ser feito.

3. “Eu sou uma pessoa de muito azar em tudo”

Além de generalizar momentos ruins, essa frase faz com que qualquer obstáculo seja interpretado como destino. Isso alimenta vitimismo e diminui a responsabilidade sobre as suas escolhas.

4. “Nada dá certo pra mim”

Bem negativista e depreciativo, não é mesmo? Esse discurso exagerado reforça uma visão pessimista e cria um filtro negativo sobre tudo. A pessoa passa a ignorar conquistas reais e enxergar apenas falhas.

5. “Eu não mereço isso”

Quando usada em momentos bons, bloqueia oportunidades e reforça baixa autoestima. Quando usada em situações ruins, cria conformismo e impede a busca por melhorias.

6. “Todo mundo é melhor do que eu”

Essa comparação constante mina a autoconfiança e distorce a percepção sobre habilidades pessoais. Além disso, afasta a pessoa de experiências que poderiam fortalecer sua autoestima.

