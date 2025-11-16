“Povo está mandando eu ir embora da cidade e me chamando de ridícula”, reclama tiktoker após críticas a Anápolis

Ofendida com as reações dos internautas, Scarlett chegou a sugerir bariátrica para mulher que a chamou de “celebridade”

Natália Sezil - 16 de novembro de 2025

Scarlett publicou um novo vídeo se defendendo da repercussão do primeiro, em que criticou Anápolis. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma semana depois de usar o TikTok para fazer críticas a Anápolis e o vídeo viralizar, gerando polêmica, Scarlett (@scarlettsoulcharo) voltou a público para reclamar das reações que recebeu, dizendo que está sendo mandada embora da cidade.

Anteriormente, ela havia feito um vídeo expondo situações vividas na cidade que considerava serem negativas.

O valor gasto para se locomover para um “rolê” e as opções de lugares para curtir uma saída foram os principais pontos destacados, antes que ela alegasse: “o público dessa cidade é muito problemático”.

No novo vídeo, ela volta a repetir a fala, dizendo que “o pessoal só confirmou o que eu falei”. “Por causa de uma opinião, o povo está mandando eu ir embora da cidade e me chamando de ridícula“.

Quanto aos comentários, Scarlett escolheu três. O primeiro já começa irônico: “desde quando o coringa mora em Anápolis? Vou avisar pro Batman”, disse a internauta. A resposta da jovem é simples, também sarcástica: “tá bom, diva, avisa lá”.

O segundo internauta apontou: “só esqueceu de falar que Anápolis é a cidade das blogueiras que ninguém conhece e que se acham”. Nesse ponto, a jovem escolheu se vangloriar dos 143 mil seguidores no TikTok.

No terceiro comentário, Scarlett leu: “vamos fazer uma vaquinha para essa celebridade ir para outro país”. Na resposta, criticou a aparência da internauta: “vamos sim, amiga, se a vaquinha der bom, te levo também e a gente faz uma bariátrica em você lá”.

Na sequência, a jovem tentou se defender. “Eu não odeio a cidade, eu só citei pontos que, pra mim como uma rolezeira, são negativos. Você não gostar de um detalhe de uma coisa não significa que você odeia ela num contexto geral”.

Ao final, ela alfinetou: “Vocês só prestam atenção naquilo que querem escutar, né. Obrigada pelo engajamento!”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!