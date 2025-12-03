Adolescente que vendia doces para ajudar família desaparece em Goiânia

Menor teria saído de casa e ido até sinaleiro próximo a um posto de gasolina, mas não retornou desde então

Gabriella Pinheiro - 03 de dezembro de 2025

Adolescente que vendia doces para ajudar família desaparece em Goiânia. (Foto: Arquivo pessoal/Thais Mato)

A família do adolescente Gustavo Henrique da Silva Matos, de 14 anos, pede ajuda para encontrar informações que possam indicar o paradeiro do menor. Ele desapareceu no último domingo (30), em Goiânia.

O adolescente teria saído de casa para vender suco no sinaleiro próximo a um posto de gasolina, no Setor Perim, onde costumava trabalhar, mas não voltou desde então.

Ao G1, a irmã do jovem, Thais Matos, afirmou que ele foi visto pela última vez à tarde, no ponto onde vendia doces e bebidas.

“Ele saiu para vender como sempre fez. Já tinha costume de ir para lá desde uns 12, 13 anos. Era perto de casa, dava uns cinco, seis minutos de caminhada”, disse.

Segundo ela, Gustavo não apresentou nenhum comportamento diferente e não relatou qualquer problema ou desentendimento. Ele também não levou celular com chip.

“Não sabemos o que pode ter acontecido. Ele sempre foi para lá, conhecia o caminho, nunca demonstrou medo. É uma rotina que ele fazia há anos”, relatou.

O caso está sendo investigado pelo Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID) da Polícia Civil (PC).

