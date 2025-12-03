Brasil terá 9 novos voos internacionais a partir de 2026; confira as rotas

Companhias ampliam oferta de voos diretos para América do Sul, Europa, Estados Unidos e África

Isabella Valverde - 03 de dezembro de 2025

Aeroporto de Guarulhos. (Foto: Divulgação)

O Brasil terá uma expansão expressiva na malha aérea internacional até julho de 2026, com nove novas rotas anunciadas por diferentes companhias.

As estreias começam ainda este mês e se estendem pelos próximos dois anos, contemplando capitais do Sul, Nordeste e Sudeste.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Celso Martins, do iG, a primeira novidade já entrou em operação: a Latam passou a oferecer, a partir desta terça-feira (02), voos diretos entre Florianópolis e Lima, capital do Peru.

A empresa também abrirá outras quatro ligações internacionais saindo do Brasil ao longo de 2025 e 2026.

A Iberia ampliará sua atuação no Nordeste. A rota Recife–Madri estreia em 13 de dezembro, enquanto Fortaleza ganhará ligação direta com a capital espanhola a partir de 19 de janeiro de 2026. As duas cidades terão três voos semanais em direção à Europa.

No primeiro semestre de 2026, a Latam retomará as operações sem escalas entre Fortaleza e Miami, com duas frequências semanais.

A companhia também reforçará a malha entre Fortaleza e Lisboa, que passará a ter dois voos semanais. Já São Paulo/Guarulhos receberá novas opções rumo a cidades importantes da Europa e da África.

A Gol também terá novidade: em março de 2026, começará a operar a rota direta entre Natal e Montevidéu, conectando o Rio Grande do Norte à capital uruguaia.

No mesmo período, a TAP lançará seu novo voo entre Curitiba e Lisboa, ampliando para 14 o número de cidades brasileiras atendidas pela empresa rumo a Portugal.

Confira as novas rotas internacionais anunciadas

• Natal – Montevidéu (Gol) – março de 2026

• Recife – Madri (Iberia) – dezembro de 2025

• Fortaleza – Madri (Iberia) – janeiro de 2026

• Florianópolis – Lima (Latam) – dezembro de 2025

• Fortaleza – Miami (Latam) – abril de 2026

• São Paulo/Guarulhos – Amsterdã (Latam) – abril de 2026

• São Paulo/Guarulhos – Bruxelas (Latam) – junho de 2026

• São Paulo/Guarulhos – Cidade do Cabo (Latam) – julho de 2026

• Curitiba – Lisboa (TAP) – julho de 2026

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!