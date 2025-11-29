Está sendo construída uma nova ponte internacional que vai ligar o Brasil à Argentina

O Governo Federal assinou o contrato com o consórcio responsável e o projeto finalmente saiu do papel

Pedro Ribeiro - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A construção de uma ponte internacional entre Brasil e Argentina vem chamando a atenção de quem vive na região e de quem acompanha obras de infraestrutura no país.

Muita gente sabe das dificuldades de mobilidade na fronteira, e por isso a nova ponte internacional surge como uma promessa de mudança real no dia a dia.

À medida que você conhece o projeto, percebe que ele não trata apenas de encurtar distâncias, mas de criar novas oportunidades econômicas e melhorar a integração entre os dois países.

Onde a ponte será construída

A nova ponte internacional vai ligar Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, a San Javier, na Argentina.

O Governo Federal assinou o contrato com o consórcio responsável e, assim, o projeto finalmente saiu do papel.

A estrutura terá 950 metros de extensão. Além disso, o lado brasileiro contará com 900 metros de acessos conectados diretamente à BR-392, enquanto o lado argentino terá mais 500 metros até a área urbana.

O investimento chega a R$ 214 milhões, financiado pelo Novo PAC.

O Consórcio Ponte Rio Uruguai RS ficará responsável pelos estudos de engenharia, pelos acessos, pela infraestrutura aduaneira e por todas as exigências ambientais.

Todo esse conjunto garante que a obra avance com mais segurança e organização.

Previsão para início das obras

A expectativa é que a construção comece no segundo semestre de 2026. O motivo é simples: o licenciamento ambiental deve ser mais rápido do que o habitual.

Parte dos documentos já estava no Ibama, o que reduz meses de análise. Isso acelera o processo e deixa os moradores ainda mais otimistas.

O investimento também inclui os complexos aduaneiros de fronteira.

Eles são essenciais para controle migratório, fiscalização de cargas e atividades de importação e exportação.

Assim, toda a operação na fronteira tende a ficar mais eficiente.

Uma demanda antiga na região

Quem vive em Porto Xavier e San Javier sabe que essa obra é aguardada desde os anos 1980.

Atualmente, a travessia entre as duas cidades é feita por balsa, um serviço que funciona em horários limitados.

Quando chove forte, o Rio Uruguai sobe e a travessia é interrompida.

Isso dificulta o transporte de pessoas, mercadorias e até atendimentos de urgência.

Por isso, a ponte internacional representa muito mais do que uma nova estrutura.

Ela deve garantir estabilidade, segurança e mobilidade contínua, algo que a população espera há décadas.

Impactos para a economia e para o produtor

A ponte também promete transformar a logística regional.

Produtores de soja do norte do Rio Grande do Sul poderão usar portos argentinos para escoar a produção.

Isso reduz custos e facilita o transporte, já que cria novas rotas de exportação.

Além disso, a ponte internacional tende a estimular o comércio local, atrair turistas e fortalecer a integração entre os dois países.

Para muitos moradores, esse pode ser o impulso que faltava para o desenvolvimento da região.

