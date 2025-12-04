Goiânia deve ganhar nova linha de ônibus ligando cidade com município a quase 800 km de distância

Decisão chega após um ciclo de sucessivas negativas da ANTT às solicitações feitas pela empresa

Gabriella Pinheiro - 04 de dezembro de 2025

Ônibus da Catedral. (Foto: Reprodução)

Após uma série de negativas, a Catedral (Kandango Transportes e Turismo Ltda.) recebeu uma autorização que libera a operação de uma nova linha de ônibus ligando Goiânia a Porto Nacional, no Tocantins.A informação foi dada em primeira mão pelo Diário do Transporte.

A decisão permite que a empresa passe a operar o serviço regular interestadual entre os dois municípios, incluindo cinco seções distribuídas entre os estados: Aparecida de Goiânia – Alvorada; Aparecida de Goiânia – Brejinho de Nazaré; Aparecida de Goiânia – Gurupi; Campinorte – Porto Nacional; e Goiânia – Porto Nacional.

Com isso, fica determinado que a empresa inicie a operação em até 30 dias a partir da vigência do termo de autorização. O descumprimento pode levar à revogação do documento.

A ANTT também determina que a empresa opere somente nas seções expressamente autorizadas, sendo vetada a atuação em municípios que não estão listados.

O novo parecer chega após um ciclo de sucessivas negativas da ANTT às solicitações feitas pela Catedral.

No dia 07 de novembro deste ano, por exemplo, a agência indeferiu uma série de pedidos de operação, o que levou ao encolhimento do mapa de linhas da empresa.

Entre os cortes, foram negadas ligações envolvendo Brasília, Goiânia e Teresina — locais com alta demanda e pontos estratégicos.

