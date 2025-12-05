A cidade onde o expediente começa às 10h da manhã e termina às 16h, priorizando qualidade de vida dos trabalhadores

Isabella Valverde - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Pexels/Rino Adamo)

Começar a trabalhar 10h e terminar às 16h é um grande sonho da maioria dos trabalhadores, não apenas no Brasil. Porém, o que muitos não sabem é que isso é realidade na capital da Escócia.

Sem prédios gigantes, com uma beleza inigualável e muita qualidade de vida, Edimburgo é considerada uma das melhores cidades para se viver e trabalhar.

Por lá, a impressão é de que o tempo passa devagar. Ao contrário das grandes metrópoles, o trânsito é tranquilo, não existe correria e o ritmo de vida é leve e tranquilo.

Em Edimburgo, tudo é pensado para preservar a história e charme original, sendo inclusive a única cidade do mundo sem arranha-céus.

Encantando a todos, o Castelo de Edimburgo fica no topo de um penhasco, dominando a paisagem local como um guardião.

Preservando ainda mais a história da região, as ruas são tomadas por igrejas centenárias e prédios vitorianos. A arquitetura georgiana magnífica também impressiona, sendo mais um dos grandes atrativos.

A cidade de dois mundos é dividida em Old Town e New Town, reunindo atrativos para todos os gostos e idades.

Old Town

É a parte medieval da cidade, com ruas estreitas, becos misteriosos (chamados closes) e prédios que parecem ter saído de um filme. Aqui ficam:

– Castelo de Edimburgo;

– Royal Mile (rua histórica que liga o castelo ao Palácio de Holyroodhouse);

– Catedrais e museus antigos;

– Pubs tradicionais com música escocesa ao vivo.

New Town

Construída no século XVIII, é um exemplo perfeito de planejamento urbano georgiano, tendo arquitetura simétrica, avenidas largas e elegantes, além de lojas, cafés, praças e parques.

Cheia de encantos, Edimburgo é um verdadeiro exemplo de qualidade de vida, preservação e elegância.

