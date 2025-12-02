Salário mínimo em 2026 recua e surpreende trabalhadores; veja o valor

A aposta era alta, mas a nova projeção surpreende quem vive do mínimo

Magno Oliver - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O governo federal revisou para baixo a estimativa do salário mínimo para o ano de 2026. Antes previsto em R$ 1.631, o valor agora projetado passou a ser de R$ 1.627.

A redução foi apresentada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) ao Congresso Nacional como parte dos dados que sustentam o Orçamento do próximo ano.

A nova previsão reflete uma inflação mais baixa que o esperado ao longo de 2025. Como o reajuste do piso nacional considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o avanço menor dos preços diminuiu o espaço para um aumento maior.

Se essa projeção se confirmar, o salário mínimo terá um aumento nominal de cerca de 7,2% em relação ao valor atual, que é de R$ 1.518.

Mas o valor oficial só será definido após a divulgação do INPC acumulado até novembro, etapa essa que completa o cálculo integral do piso.

Para além do impacto direto no trabalhador, o reajuste do mínimo serve como referência para diversos benefícios sociais, como aposentadorias, pensões, seguro-desemprego e abono salarial.

Apesar da leve revisão para baixo, o governo destaca que a proposta enviada não exige mudanças automáticas nesses gastos, eventual ajuste dependerá da decisão do Congresso na tramitação do orçamento.

