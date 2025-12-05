Antes de 2025 acabar, você deve fazer este ritual para atrair prosperidade e dinheiro

Um costume simples promete transformar a energia financeira antes do ano terminar

Magno Oliver - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

À medida que ano se aproxima do fim, crescem as buscas por rituais que ajudam a renovar as energias e preparar o ambiente para um novo ciclo.

Entre as práticas mais comentadas, a mistura de canela com álcool borrifada pela casa vem ganhando espaço como símbolo de abertura financeira e prosperidade.

O método, presente em tradições místicas e populares, promete elevar a vibração do lar e atrair oportunidades, especialmente quando feito antes da virada do ano.

A canela é um dos ingredientes mais associados à abundância em diversas culturas. Aromática e quente, ela simboliza movimento, expansão e força de atração. Seu aroma ativa sensações de entusiasmo e disposição, ajudando a “chamar” boas energias.

O álcool, por sua vez, funciona como veículo para difundir o cheiro pela casa e, simbolicamente, representa purificação e afastamento de vibrações indesejadas.

A mistura funciona de forma simples: quando borrifada em portas, janelas e cantos da casa, espalha um perfume marcante que cria a sensação de ambiente renovado.

Para muitas práticas esotéricas, a ação de borrifar representa dinamismo, como se “movimentasse” a energia parada e abrisse espaço para a prosperidade circular.

O ritual costuma ser feito no início de um ciclo, seja o primeiro dia do mês ou o fim do ano, para potencializar intenções de conquista e crescimento financeiro.

Essa simpatia ganhou fama pela facilidade e pela sensação imediata de mudança no ambiente. O aroma doce e forte da canela pode despertar ânimo e foco, incentivando atitudes mais ativas em relação à vida financeira.

O ritual não substitui organização e planejamento, mas pode funcionar como um marco simbólico poderoso. Para quem deseja começar 2026 com a energia de abundância renovada, o borrifador de canela se tornou um dos rituais mais populares e acessíveis do momento.

