O que significa falar com animais de estimação como se fossem seus amigos, segundo a psicologia

Hábito comum entre tutores pode revelar detalhes sobre vínculo, afeto e a forma como cada pessoa se conecta com os pets

Layne Brito - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem tem um animal de estimação em casa sabe que a convivência vai muito além de alimentar, cuidar e levar ao veterinário. Com o tempo, cães, gatos e outros pets passam a fazer parte da rotina de uma forma tão próxima que muitos tutores acabam criando verdadeiros diálogos com eles.

Há quem dê bom dia ao pet, conte como foi o dia, peça opinião em tom de brincadeira ou até desabafe depois de uma situação difícil.

Para quem observa de fora, esse costume pode parecer apenas uma mania carinhosa.

No entanto, segundo a psicologia, o hábito pode dizer algo sobre a maneira como as pessoas constroem vínculos afetivos.

Falar com animais de estimação como se fossem amigos costuma estar associado à busca por conexão emocional.

O tutor projeta no pet uma presença acolhedora, livre de julgamentos e capaz de oferecer companhia mesmo sem responder com palavras.

Esse comportamento também pode revelar uma pessoa mais aberta à demonstração de afeto.

Ao conversar com o animal, o tutor expressa carinho, cuidado e proximidade, reforçando o laço criado no convívio diário.

Outro ponto observado é a empatia.

Pessoas que tratam os pets como companheiros tendem a reconhecer emoções, necessidades e sinais de comportamento nos animais, mesmo quando eles se comunicam por gestos, sons ou expressões corporais.

Além disso, conversar com o pet pode funcionar como uma forma de aliviar tensões.

Em muitos casos, esse momento cria sensação de conforto, organização emocional e pausa na rotina, principalmente para quem vive sozinho ou passa por dias mais difíceis.

A psicologia também relaciona esse hábito ao antropomorfismo, que é a tendência de atribuir características humanas a animais ou objetos.

Quando ocorre de forma equilibrada, isso pode fortalecer o vínculo afetivo e tornar a relação ainda mais significativa.

Apesar disso, especialistas reforçam que nenhum comportamento isolado define completamente a personalidade de alguém.

Falar com animais de estimação pode estar ligado ao carinho, à convivência, à memória afetiva ou simplesmente ao prazer de incluir o pet nas pequenas situações do dia a dia.

No fim, esse hábito mostra que, para muitos tutores, os animais não ocupam apenas um espaço na casa.

Eles também fazem parte da vida emocional, da rotina e das relações de afeto construídas ao longo do tempo.

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