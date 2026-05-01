Não é 1, nem 4: quantas xícaras de café uma pessoa deve beber por dia para reduzir o estresse, segundo estudo

Consumo moderado de café pode influenciar positivamente níveis de estresse e bem-estar emocional ao longo do dia

Layne Brito - 01 de maio de 2026

Foto: Reprodução/Pexels)

Para muita gente, o dia só começa depois da primeira xícara de café. A bebida faz parte da rotina de milhões de pessoas, seja para despertar, acompanhar uma conversa, manter o foco no trabalho ou simplesmente cumprir um pequeno ritual de prazer.

Apesar de ser tão comum, o café também costuma dividir opiniões. Enquanto alguns defendem os efeitos positivos da bebida, outros associam o consumo ao nervosismo, à ansiedade e à dificuldade para dormir.

No entanto, um estudo científico apontou que a relação entre o café e o estresse pode depender principalmente da quantidade consumida ao longo do dia.

A pesquisa indicou que beber entre 2 e 3 xícaras de café por dia pode estar associado a menores níveis de estresse e a melhores indicadores de bem-estar emocional.

Segundo os pesquisadores, o consumo moderado da bebida pode favorecer o organismo por causa da combinação entre cafeína e outros compostos bioativos presentes no café, que atuam no estado de alerta, no humor e na disposição.

Por outro lado, o excesso pode provocar o efeito contrário.

Quantidades muito altas de cafeína podem aumentar sintomas como agitação, irritabilidade, palpitações e dificuldade para relaxar, especialmente em pessoas mais sensíveis à substância.

Também é importante lembrar que a resposta ao café varia de pessoa para pessoa.

Fatores como metabolismo, qualidade do sono, rotina alimentar, uso de medicamentos e histórico de ansiedade podem influenciar diretamente nos efeitos da bebida.

Por isso, apesar da indicação observada no estudo, o café não deve ser visto como uma solução isolada para reduzir o estresse.

O ideal é manter uma rotina equilibrada, dormir bem, praticar atividades físicas e procurar orientação profissional em caso de sintomas persistentes.

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