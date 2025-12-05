Com data center inédito no Brasil, UFG busca ser referência em computação de alto desempenho: “vitrine ao país”

Estrutura usará três tecnologias de refrigeração, oferecendo poder de processamento ainda maior do que os já existentes

Natália Sezil - 05 de dezembro de 2025

Laboratório de Computação Avançada do Brasil Central é aberto a todos os pesquisadores de Goiás. (Foto: Divulgação/PRPI UFG)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) avança mais um passo na inovação ao anunciar a implementação de um data center inédito no Brasil. A estrutura marca uma iniciativa que incentiva o uso intensivo de computação de alto desempenho por pesquisadores, gestores e instituições.

O comunicado foi feito na última quarta-feira (03), quando aconteceu o 1º Encontro de Computação Científica do Estado de Goiás, sediado no Parque Tecnológico Samambaia.

A novidade faz parte de um projeto que já existe: o Laboratório de Computação Avançada do Brasil Central, antes nomeado Laboratório Multiusuário de Computação de Alto Desempenho (LaMCAD).

Criado em 2018, o LaMCAD já entregou diversos resultados: atendeu 61 projetos de pesquisa e mais de 200 usuários dentro e fora de Goiás. Também publicou 100 artigos em revistas científicas internacionais e teve 40 teses e dissertações defendidas.

O laboratório soma mais de R$ 40 milhões em investimentos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Ele funciona como ponto de encontro entre demandas de pesquisadores, governos e órgãos públicos, e setor privado.

Agora, almeja uma nova expansão: a construção de um edifício-sede e do mencionado data center. A expectativa do coordenador-geral do LaMCAD, Herbert Georg, é de que a estrutura avançada torne o laboratório uma referência de computação de alto desempenho na região.

Entenda a tecnologia

O data center se torna inédito ao unir três tecnologias de refrigeração. Ele utilizará o sistema Direct Liquid Cooling (DLC) avançada, que resfria diretamente os componentes do supercomputador por meio de líquido.

A mudança permite maior eficiência térmica e menor consumo de energia, quando comparada ao ar condicionado tradicional – o que amplia a capacidade de operação.

As inovações são essenciais no caso dos supercomputadores – usados para tarefas que requerem cálculos de significativa complexidade e o tratamento de grande volume de dados.

É o caso, por exemplo, de mapeamentos genéticos, análise de imagens de satélite, solução de problemas aeroespaciais e projetos da indústria petrolífera e mineradora, entre outros.

Uma das principais parcerias do LaMCAD é com o Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado (CEMPA-Cerrado), que realiza estudos de previsão do tempo, cenários climáticos e modelos de produção agroclimáticos para o Centro-Oeste brasileiro.

A instituição pertence à UFG, mas tem a gestão compartilhada com o Governo de Goiás, a Fapeg e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que integra o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O Centro ficará alocado no futuro prédio-sede do laboratório.

