Saiba quais são os 10 melhores colégios de Anápolis

Levantamento é baseado nas notas obtidas no último Exame Nacional do Ensino Médio

Natália Sezil - 08 de agosto de 2025

Colégio Galileu, em Anápolis. (Foto: Google Maps)

Oito escolas privadas e dois colégios estaduais: é essa a composição das 10 melhores instituições escolares de Anápolis. O levantamento considera as notas obtidas pelos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024.

Comparada a Goiânia, a terceira maior cidade do estado leva vantagem na diversificação – a capital teve as 10 melhores posições do ranking ocupados exclusivamente pela rede privada de ensino.

Os dados são do estudo divulgado recentemente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização da prova.

Confira quais são os colégios que mais se destacam.

1 – Colégio Galileu

Situado no bairro Jundiaí, o Galileu tem turmas no Ensino Fundamental, Médio e Pré-Vestibular. Ao todo, 30 alunos da instituição prestaram o Enem, conseguindo nota média de 697,41.

A redação é o destaque: 920 pontos cravados. Matemática aparece em seguida, com 713,02. Primeiro em Anápolis, o Galileu ocupa a 117ª posição no país.

2 – Colégio Prosperar

O segundo lugar do pódio é ocupado por uma instituição que oferece apenas o Ensino Médio. O Colégio Prosperar também fica no bairro Jundiaí, associado à Educação Infantil Gente Miúda e ao Ensino Fundamental Crescer. Ocupa a 121ª posição no Brasil.

A nota média é próxima ao primeiro colocado: 696,39. A área textual fica um pouco abaixo, em comparação: são 889,23 pontos, enquanto os estudos de exatas têm nota de 716,22.

3 – Colégio Cope Nexus

Filial do colégio fundado em Goiânia, o Cope Nexus conquistou a medalha de bronze em Anápolis. Foram 31 alunos prestando o Enem, com nota média de 671,16.

A unidade fica na Vila Góis, enquanto uma versão Júnior do colégio está localizado na Vila Jussara. No Enem, os destaques seguem a tendência: Redação tem 851,61 pontos, enquanto Matemática tem 685,73.

4 – Colégio Lumen

De volta ao bairro Jundiaí, o Colégio Lúmen figura na quarta posição. O foco da instituição, situada na Avenida São Francisco, é o Ensino Médio e o pré-vestibular.

Com 52 estudantes tendo realizado o Enem, a nota média alcançada foi de 654,18. No caderno de produção de texto, alunos conseguiram 879,62 pontos, além de 649,73 pontos na área de ciências exatas.

5 – Colégio Delta

Quinto lugar em Anápolis, o Colégio Delta está localizado no bairro Jundiaí, próximo ao Parque Ipiranga. A instituição oferece turmas da Alfabetização até o Ensino Médio.

Em 2024, 67 alunos do Delta prestaram o Enem, alcançando uma nota média de 630,33. Novamente, a Redação se destaca, com 824,48 pontos. Em seguida, fica Matemática, com 616,64.

6 – Colégio São Francisco de Assis

Tradicional em Anápolis, o São Francisco de Assis aparece em 6º lugar no ranking de melhores escolas. Unidade da Rede Educacional Franciscana, o colégio oferece turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Quanto ao Enem, os estudantes conquistaram nota média de 622,56. A área textual figura com 854,29 pontos, enquanto o caderno de ciências exatas aparece com 600,35.

7 – Colégio Couto Magalhães

Fundado em 1932, o Couto Magalhães aparece na 7ª posição do levantamento. Foram 38 alunos prestando o Enem, com nota média de 616,79. Na prova, Redação reúne 814,21 pontos, enquanto Matemática alcança 593,64.

Localizado na Avenida Universitária, na Cidade Universitária, o colégio oferece turmas do Ensino Infantil ao Ensino Médio, além de formar turmas de Ensino Integral Bilíngue.

8 – Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Dr. César Toledo

Escola pública do estado com maior nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, o CEPMG César Toledo é a primeira instituição estadual a figurar no ranking de Anápolis.

Com 221 estudantes prestando a prova, o colégio localizado no Jardim Alexandrina conquistou média de 609,86. Referência em bons resultados há anos, ex-comandantes e alunos já contaram ao Portal 6 os “segredos” para se dar bem no exame.

9 – Colégio Adonai

Situado no bairro Maracanã, o Adonai figura em 9º no ranking de melhores escolas de Anápolis. Com turmas do Ensino Infantil ao Ensino Médio, a instituição registrou 26 alunos prestando o Enem.

A nota média alcançada pelo colégio foi de 606,56. Redação se destaca, com 811,54 pontos, seguida por Matemática, com 583,58.

10 – Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Gabriel Issa

O CEPMG Gabriel Issa fecha as 10 melhores posições do levantamento, ao reunir a maior quantidade de alunos de todas as instituições listadas.

Foram 227 estudantes realizando o Enem em 2024, que conquistaram a média de 606,47. Localizado na Vila Nossa Senhora D’abadia, o colégio conseguiu 827,22 pontos no caderno de produção textual, além de 582,86 pontos nos estudos de ciências exatas.