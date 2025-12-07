Governo Estadual lança campanha “Goiás, o número 1 do Brasil”

Peça publicitária ressalta áreas da saúde e segurança pública como legado da atual gestão

Natália Sezil - 07 de dezembro de 2025

Peça publicitária do Governo de Goiás ressalta áreas da educação e segurança pública como legado da atual gestão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Saúde, segurança pública e educação. Essas são algumas das áreas que ganham destaque na nova campanha divulgada pelo Governo Estadual: “Goiás, o número 1 do Brasil”.

Com a ideia de que “Goiás não é só um estado, é um jeito de viver”, a peça publicitária demonstra todas as qualidades do estado por meio de uma música, enquanto mostra a felicidade dos moradores em diversos âmbitos.

Vários projetos da gestão Ronaldo Caiado (UB) são exibidos. Um deles é o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), que foi inaugurado no final de setembro como a primeira unidade pública exclusivamente voltada ao tratamento de câncer.

Outro projeto ressaltado é o Mães de Goiás. Lançado em agosto de 2021, o programa de transferência de renda busca auxiliar famílias com filhos de zero a seis anos. Elas precisam estar em situação de extrema vulnerabilidade econômica, e recebem um valor mensal de R$ 300.

A agropecuária, os empregos e o ensino da rede estadual também têm visibilidade. A última edição divulgada do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) diz respeito a 2023, e mostra bons resultados para Goiás.

O principal indicador de qualidade de educação no Brasil apontou que duas cidades goianas figuram entre as 50 maiores notas. Estrela do Norte fica na região Norte e alcançou a 45ª colocação. Rio Verde, no Sudoeste, ficou em 46º.

A campanha afirma: “Com mais saúde, vem a esperança. Com segurança, um futuro de paz”. E finaliza: “A mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar”.

