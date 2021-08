Conheça o “Mães de Goiás”, novo programa social que dará auxílio financeiro a famílias carentes

Em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (09), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), lançou um novo programa social que pretende dar auxílio financeiro a famílias carentes no estado.

Chamado de “Mães de Goiás”, o benefício garantirá R$ 250 por mês a mulheres com filhos de zero a 06 anos de idade. A expectativa é atender cerca de 100 mil pessoas a partir de setembro de 2021. No total, o Tesouro estadual investirá mais de R$ 219 milhões.

“Além de repassar R$ 250 para que essa mãe possa colocar o prato na mesa da criança para ela se alimentar, teremos também um amplo controle dos outros filhos e orientação à mãe”, afirmou Caiado.

Desta forma, as beneficiárias devem participar dos cursos de capacitação e/ou de qualificação oferecidos pelo Governo de Goiás, comparecer, quando convidadas, às reuniões socioeducativas em parceria com as prefeituras e manter o cadastro atualizado junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

As mães devem ainda manter a atualização da carteira de vacinação dos menores de 10 anos, conforme calendário de vacinação obrigatória do Ministério da Saúde. No caso das gestantes, é preciso realizar todos os exames relativos ao pré-natal, bem como o acompanhamento nutricional e de saúde para crianças até o sexto mês de vida.

O período de permanência no “Mães de Goiás” será de 12 meses, que poderá ser prorrogado até 36 meses, desde que cumpridos os compromissos assumidos pelas beneficiárias no ato de adesão, que pode ser feita na assistência social das prefeituras dos 246 municípios goianos.