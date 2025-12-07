Homem morre carbonizado em grave acidente na BR-364

Colisão entre caminhonete e carreta deixou três vítimas; passageiro ficou preso nas ferragens e não resistiu ao incêndio que consumiu o veículo

Da Redação - 07 de dezembro de 2025

Carro carbonizado após acidente na BR-364. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu carbonizado em um grave acidente na BR-364, na região conhecida como “Boa Vista”, entre Mineiros e Santa Rita do Araguaia.

A colisão, que envolveu uma caminhonete e uma carreta, aconteceu na tarde deste domingo (7) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem no local, os militares encontraram a caminhonete em chamas e uma cena de destruição.

No total, três pessoas foram vítimas do acidente. Duas delas, que já estavam fora dos veículos, foram socorridas e encaminhadas para avaliação médica.

A terceira vítima, que era passageira da caminhonete, ficou presa às ferragens e, infelizmente, foi encontrada já sem vida e carbonizada pelo fogo que consumiu o veículo.

Os bombeiros conseguiram controlar e extinguir completamente o incêndio.

Após o combate às chamas, a equipe permaneceu no local para realizar os procedimentos de segurança e preservar a cena do acidente, aguardando a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo.

Mais informações a qualquer momento.

