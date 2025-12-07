Motorista é presa por embriaguez após colidir com viatura da Polícia Civil em Anápolis

Mulher ainda se recusou a passar pelo teste do bafômetro, mas não conseguiu escapar

Natália Sezil - 07 de dezembro de 2025

Motorista embriagada colidiu com viatura da Polícia Civil. (Foto: Reprodução)

Uma motorista, de 44 anos, acabou presa em flagrante após dirigir embriagada e atingir uma viatura da Polícia Civil (PC), em Anápolis.

O caso aconteceu no final da noite deste sábado (06), na Avenida Senador Ramos Caiado, no bairro Maracanã. A suspeita dirigia um carro modelo Honda Fit quando colidiu com a viatura, modelo Citroën C4.

Fotos dos veículos mostram que o primeiro ficou com a parte dianteira danificada, do lado do motorista. O segundo, da PC, teve avarias na parte traseira, do lado do passageiro.

Diante da colisão, a Polícia Militar (PM) foi acionada para prestar apoio. As autoridades pediram que a condutora passasse pelo teste do bafômetro, mas ela se recusou.

A mulher, então, foi levada ao Instituto Médio Legal (IML), onde ficou constatada a embriaguez. Em seguida, ela foi encaminhada à Central de Flagrantes.

A PC decidiu pela prisão, por conduzir veículo sob influência de álcool. O carro, por outro lado, estava com a documentação em dia e foi liberado.

