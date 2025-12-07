Receita da Felicidade: saiba como preparar o copo que pode ser a melhor sobremesa do Natal
Criadora Anelyse Martins ensina no YouTube como fazer quatro versões do doce usando apenas uma base simples e versátil
O Copo da Felicidade virou tendência nas confeitarias e ganhou ainda mais espaço nas festas de fim de ano.
No canal de Anelyse Martins, no YouTube, um vídeo recente mostra o passo a passo para preparar quatro sabores diferentes a partir de uma única base — uma alternativa prática para quem quer produzir sobremesas variadas sem complicação.
No conteúdo, a confeiteira ensina não apenas como preparar cada versão, mas também como saborizar os cremes, combinar ingredientes e montar os copos de forma equilibrada.
Ao final, ela ainda explica detalhes sobre validade, armazenamento e organização da produção.
Cremes básicos e variações
A receita começa com um creme único, dividido em quatro partes para formar os sabores. Veja os ingredientes:
Creme Base
• 500 ml de leite integral
• 2 caixas de leite condensado
• 2 caixas de creme de leite
• 100 g de leite em pó
• 15 g de amido de milho
Após pronto, separar em quatro porções iguais.
Sabores ensinados no vídeo
Leite Ninho com chocolate branco
• 1 porção do creme base
• 30 g de chocolate branco nobre (opcional)
Chocolate
• 1 porção do creme base
• 10 g de chocolate em pó 50%
• 20 g de chocolate meio amargo nobre (opcional)
Nutella
• 1 porção do creme base
• ½ colher de sobremesa de pasta saborizante de avelã
• 1 colher de sobremesa de Nutella
(Quantidades ajustáveis ao gosto.)
Morango
• 1 porção do creme base
• 1 colher de sobremesa de pó para sorvete de morango
• 1 colher de sobremesa rasa de pó saborizante de morango
• 1 colher de sobremesa de geleia de morango (opcional)
(Quantidades ajustáveis ao gosto.)
Sugestões extras de saborização
Coco, limão, maracujá, paçoca, doce de leite, Laka Oreo e outras combinações podem ser feitas usando a mesma estrutura do creme base.
Informações úteis para a montagem
• Copo utilizado: modelo bolha 220 ml (Pra Festa)
• Etiqueta: 4 cm
• Rendimento: cerca de 7 copos
Com preparos simples e sabores variados, o Copo da Felicidade se consolida como uma das sobremesas favoritas do Natal — prática para vender, presentear ou completar a ceia com um toque doce e moderno.
