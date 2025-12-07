Receita da Felicidade: saiba como preparar o copo que pode ser a melhor sobremesa do Natal

Criadora Anelyse Martins ensina no YouTube como fazer quatro versões do doce usando apenas uma base simples e versátil

Gabriel Yuri Souto -
Receita da Felicidade: saiba como preparar o copo que pode ser a melhor sobremesa do Natal
(Foto: Reprodução)

O Copo da Felicidade virou tendência nas confeitarias e ganhou ainda mais espaço nas festas de fim de ano.

No canal de Anelyse Martins, no YouTube, um vídeo recente mostra o passo a passo para preparar quatro sabores diferentes a partir de uma única base — uma alternativa prática para quem quer produzir sobremesas variadas sem complicação.

No conteúdo, a confeiteira ensina não apenas como preparar cada versão, mas também como saborizar os cremes, combinar ingredientes e montar os copos de forma equilibrada.

Ao final, ela ainda explica detalhes sobre validade, armazenamento e organização da produção.

Cremes básicos e variações

A receita começa com um creme único, dividido em quatro partes para formar os sabores. Veja os ingredientes:

Creme Base

• 500 ml de leite integral
• 2 caixas de leite condensado
• 2 caixas de creme de leite
• 100 g de leite em pó
• 15 g de amido de milho
Após pronto, separar em quatro porções iguais.

Sabores ensinados no vídeo

Leite Ninho com chocolate branco
• 1 porção do creme base
• 30 g de chocolate branco nobre (opcional)

Chocolate
• 1 porção do creme base
• 10 g de chocolate em pó 50%
• 20 g de chocolate meio amargo nobre (opcional)

Nutella
• 1 porção do creme base
• ½ colher de sobremesa de pasta saborizante de avelã
• 1 colher de sobremesa de Nutella
(Quantidades ajustáveis ao gosto.)

Morango
• 1 porção do creme base
• 1 colher de sobremesa de pó para sorvete de morango
• 1 colher de sobremesa rasa de pó saborizante de morango
• 1 colher de sobremesa de geleia de morango (opcional)
(Quantidades ajustáveis ao gosto.)

Sugestões extras de saborização

Coco, limão, maracujá, paçoca, doce de leite, Laka Oreo e outras combinações podem ser feitas usando a mesma estrutura do creme base.

Informações úteis para a montagem

• Copo utilizado: modelo bolha 220 ml (Pra Festa)
• Etiqueta: 4 cm
• Rendimento: cerca de 7 copos

Com preparos simples e sabores variados, o Copo da Felicidade se consolida como uma das sobremesas favoritas do Natal — prática para vender, presentear ou completar a ceia com um toque doce e moderno.

