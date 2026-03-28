Adeus amarelado: truque com 2 ingredientes deixa roupas brancas como novas

Recupere o brilho das peças claras com uma solução simples e eficaz que você já tem em casa

Daniella Bruno - 28 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Casa da Isa)

Roupas brancas costumam perder o brilho com o tempo. No entanto, você não precisa recorrer a produtos caros para resolver esse problema.

Com ingredientes simples, é possível recuperar a aparência original das peças de forma prática e eficiente.

Nesse sentido, uma mistura caseira com bicarbonato de sódio, sabão em pó e sal tem ganhado destaque por sua eficácia. Além disso, o processo é fácil de aplicar e traz resultados visíveis já na primeira tentativa.

Passo a passo para eliminar o amarelado

Primeiramente, coloque as roupas em uma panela grande. Em seguida, adicione água suficiente para cobrir completamente as peças. Logo depois, acrescente o bicarbonato de sódio, o sabão em pó e o sal.

Misture bem todos os ingredientes para garantir que a solução penetre no tecido. Na sequência, leve a panela ao fogo médio.

Assim que a água começar a ferver, desligue imediatamente o fogo — esse cuidado é essencial para evitar exposição a vapores fortes.

Depois disso, deixe as roupas de molho por cerca de 7 horas. Durante esse período, os ingredientes atuam diretamente nas fibras, soltando sujeiras e removendo o tom amarelado.

Por fim, enxágue bem e lave normalmente. Como resultado, as peças tendem a ficar muito mais claras e com aspecto renovado.

Por que esse método funciona tão bem

Em primeiro lugar, o bicarbonato de sódio age como um potente agente de limpeza, ajudando a soltar resíduos impregnados. Ao mesmo tempo, o sal potencializa esse efeito, contribuindo para clarear o tecido.

Além disso, o sabão em pó intensifica a remoção da sujeira, garantindo uma limpeza mais profunda. Dessa forma, a combinação dos três ingredientes atua de maneira completa.

Outro ponto importante é o uso da água quente. Isso porque o calor facilita a ação dos բաղcomponentes, acelerando o processo de limpeza.

Portanto, ao unir esses elementos, você cria uma solução simples, acessível e extremamente eficaz para recuperar roupas brancas.

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