A segunda menor cidade do Brasil fica em Goiás e é a terra do limão

Município cheio de cultura e história se destaca pela qualidade de vida e pela tranquilidade

Natália Sezil - 22 de outubro de 2025

Vista aérea de Anhanguera, a menor cidade goiana. (Foto: Prefeitura de Anhanguera)

Um ponto de história, limão taiti e de moradores que provavelmente conhecem todos os vizinhos. Essa é uma das formas de descrever Anhanguera, cidade escondida no interior goiano que é considerada a segunda menor do Brasil.

O título é por termos populacionais: com estimativa de 913 pessoas, fica atrás apenas da mineira Serra da Saudade, onde o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) previu 865 habitantes.

A tendência, segundo o IBGE, é de que o município goiano continue se aproximando da principal concorrente.

O Censo explica: os 913 moradores são uma projeção para 2025, mas os números oficiais registrados em 2022 foram de 924 pessoas.

Ou seja: o levantamento calcula, com base em dados anteriores, que o município continue diminuindo a população. Ao mesmo tempo, Serra da Saudade vem aumentando – de 833 para 856, em três anos.

Borá, cidade no interior de São Paulo que chegou a ocupar a segunda posição nesse ranking, também desceu com base nisso (dando espaço à cidade em Goiás): a população era de 907 pessoas em 2022, mas estimou-se 932 em 2025.

Em meio à tranquilidade e aos poucos habitantes, Anhanguera aproveita para desenvolver qualidade de vida.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que avalia o quanto um local progride em saúde, educação e renda, vem aumentando com o tempo.

O IDH é medido de 0 a 1, do menos desenvolvido ao mais desenvolvido. Em 2000, Anhanguera registrava IDH de 0.589 (considerado médio). Em 2010, a estatística saltou para 0.725 (alto).

E o limão taiti?

Com o desenvolvimento histórico ligado intrinsicamente à chegada da Estrada de Ferro Goiás, em 1913, a cidade se destaca, atualmente, por uma produção agrícola específica.

A Terra do Limão Taiti pode até não ser a maior produtora brasileira da fruta (esse título é de Itajobi, São Paulo), mas ainda está bastante ligada ao produto.

O 5º Festival Gastronômico do Limão Taiti começa em Anhanguera no próximo sábado (25) e segue até 09 de novembro, celebrando o sabor, a cultura e a tradição local.

