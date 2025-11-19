Conheça a cidade goiana com nome engraçado que faz todo mundo rir

Explicar que é dessa cidade pode gerar uma situação divertida, mas um pouco constrangedora

Natália Sezil - 19 de novembro de 2025

Vista aérea da cidade de Piranhas. (Foto: Prefeitura Municipal de Piranhas)

Imagine alguém te perguntar o que você é e você responder que é “piranhense”. Pode parecer apenas uma gíria, mas é esse o gentílico para quem mora na cidade de Piranhas, no Oeste goiano.

Com um nome que causa risada em alguns e deixa outros com raiva, o município “nasceu” em 1953, mas tem uma história que começou, mesmo, cinco anos antes.

Uma rodovia seria a responsável por, anos depois, gerar conversas que poderiam acabar se tornando constrangedoras – a depender do contexto.

Em 1948, uma rodovia passou a ligar Caiapônia a Aragarças, atraindo técnicos e operários da Fundação Brasil Central. Eles acampavam na margem esquerda do Rio Piranhas, dando início a um povoado que sempre levou esse nome.

Atualmente com população estimada em 11.940 pessoas, a cidade se sustenta em uma economia focada na pecuária e na agricultura, áreas que se desenvolveram desde a década de 1950 devido à boa fertilidade das terras.

No turismo, Piranhas oferece paisagens naturais deslumbrantes. O Salto de São Domingos, por exemplo, é “uma verdadeira joia”, esbanjando uma queda d’água de 96 metros de altura.

Segundo a Administração Municipal, essa é considerada a segunda maior cachoeira de Goiás. Outra atração que conquista turistas é a Cachoeira 3 Tombos.

O trajeto até o local passa por estradas de terra e demanda paciência, mas promete uma recompensa de renovar as energias.

Na parte superior, visitantes encontram uma piscina natural tranquila e cristalina. Os paredões íngremes garantem sombra bem próxima à água.

