Conheça a “Buenos Aires de Goiás”, cidade marcada pela história e por conjunto deslumbrante de cachoeiras

Embora muito diferente da capital argentina, município ainda tem características dignas de destaque

Natália Sezil - 04 de novembro de 2025

Poço Azul, na cidade de Posse, conhecida como “Buenos Aires de Goiás”. (Foto: William Magalhães/Google Maps)

História marcada por dois rios e pela chegada de argentinos; paisagens pinceladas pelo azul-turquesa e pelo verde-esmeralda. A “Buenos Aires de Goiás” pode até ser bem diferente da capital original, mas ainda tem características dignas de destaque.

A cidade de Posse fica no Leste do estado, situada a 512 km de Goiânia. Com população estimada em 36.291 pessoas, a origem remonta ao início do século XIX, quando ainda era arraial.

Aqui, a história diverge. Há quem conte que o espaço foi fundado por nordestinos, que fugiam da seca e procuravam terras para o cultivo de cereais.

Mas há quem fale, também, que o local foi primeiro ocupado por imigrantes argentinos. Segundo o secretário de Turismo, Armando Araújo, eles se estabeleceram no encontro dos rios Prata e Corrente – que também fazem referência aos “irmãos” latino-americanos.

O outro Rio da Prata, por exemplo, serve como fronteira natural entre o país de Lionel Messi e o Uruguai, desaguando no Oceano Atlântico. Já Corrientes corresponde ao nome de uma província argentina.

De volta a Posse, a povoação se constituiu em cima do pastoreio, curral, lavoura e do engenho, mas foi apenas questão de tempo até que a malária provocasse a decadência da área.

Em poucos anos, os habitantes se retiraram para a zona fronteiriça à Serra Geral. Foi ali que se formou o novo povoado de Posse.

O nome, muitas vezes questionado, decorre justamente do ato de se apossar da área que fica às margens do Córrego Passagem dos Gerais.

Elevado a município em 1958, a “Buenos Aires de Goiás” destaca-se atualmente pelas paisagens do Poço Azul: um conjunto de cinco cachoeiras com até 40 metros de altura.

Em tons de azul-turquesa e verde-esmeralda, o cenário é ideal para os turistas que buscam se aventurar na prática de rapel.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!