Dupla invade casa, agride idosos e foge após cobrança violenta em Anápolis

Situação aconteceu por volta das 18h, no bairro Jardim Itália, quando as vítimas de 65 e 73 anos sofreram lesões nas mãos e nos braços

Samuel Leão - 08 de dezembro de 2025

Idosos foram agredidos durante a cobrança de uma dívida, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Dois idosos ficaram feridos após terem a residência invadida, na tarde deste domingo (08) em Anápolis, por dois motociclistas que cobravam uma dívida que o filho deles, um homem de 48 anos, havia sido fiador, há cerca de três meses.

A situação aconteceu por volta das 18h, no bairro Jardim Itália, quando as vítimas de 65 e 73 anos sofreram lesões nas mãos e nos braços, enquanto o filho se feriu no rosto. Após a cobrança agressiva, os suspeitos fugiram do local nas motocicletas.

A dívida em questão seria de aproximadamente R$ 1 mil, supostamente contraída com um agiota na região Central de Anápolis.

Familiares das vítimas relataram que o devedor também seria usuário de drogas, de modo que a pendência poderia ser de algo relacionado.

Os idosos foram então encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado e depois foram encaminhados para realizar os exames de corpo de delito.

Imagens dos suspeitos foram entregues às autoridades e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, de modo que deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!