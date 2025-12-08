Paraná Pesquisas mostra Gracinha Caiado à frente na disputa pelo Senado em Goiás

Primeira-dama é seguida por Gustavo Gayer e Vanderlan Cardoso. No próximo pleito, duas vagas estarão em disputa

Danilo Boaventura - 08 de dezembro de 2025

Gracinha Caiado, primeira-dama de Goiás. (Foto: Reprodução)

Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (08) um novo levantamento que mostra a primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado (UB), na liderança dos cenários para a disputa ao Senado Federal.

Em 2026, a Casa renovará dois terços de suas cadeiras, o que significa a escolha de duas vagas pelo eleitorado goiano.

No primeiro cenário analisado, Gracinha aparece com 36,1% das intenções de voto. Na sequência vêm o deputado federal Gustavo Gayer (PL) com 21,1%, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) com 19,7%, o vereador de Goiânia Major Vitor Hugo (PL) com 19,0% e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PSD) com 15,6%.

Cenário 1

Gracinha Caiado: 36,1%

Gustavo Gayer: 21,1%

Vanderlan Cardoso: 19,7%

Major Vitor Hugo: 19,0%

Gustavo Mendanha: 15,6%

Dr. Zacharias Calil: 14,3%

Jorge Kajuru: 13,0%

Alexandre Baldy: 12,6%

Rubens Otoni: 8,5%

Branco ou nulo: 6,5%

Não sabem ou não responderam: 5,4%

No segundo cenário, que reduz o número de adversários, Gracinha amplia a vantagem e chega a 40,1%. Vanderlan aparece com 23,4% e Gayer com 22,8%.

Cenário 2

Gracinha Caiado: 40,1%

Vanderlan Cardoso: 23,4%

Gustavo Gayer: 22,8%

Dr. Zacharias Calil: 19,5%

Gustavo Mendanha: 18,4%

Alexandre Baldy: 14,7%

Rubens Otoni: 9,9%

Branco ou nulo: 8,1%

Não sabem ou não responderam: 6,3%

A pesquisa entrevistou 1.510 eleitores em 73 municípios goianos. A amostra, representativa de todo o estado, possui grau de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2,6 pontos percentuais.

