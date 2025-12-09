Congelado no tempo, castelo construído no século 19 é colocado à venda com portas fechadas e muitos segredos da elite

Magno Oliver - 09 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Paul Kirkwood)

Situado na remota Isle of Rum, nas Hébridas Internas da Escócia, o Kinloch Castle, um castelo vitoriano construído entre 1897 e 1901 acaba de voltar ao mercado. A propriedade histórica, atualmente sob responsabilidade da agência governamental NatureScot, foi colocada à venda com valor de avaliação de £750 mil, incluindo terrenos e os móveis que permanecem no local.

Erguido originalmente como um refúgio luxuoso para a elite industrial inglesa, o castelo já foi símbolo de opulência e conforto, com 20 quartos, ambientes para festas, salões elegantes e tecnologias de ponta para a época, como sistema de aquecimento central, iluminação elétrica movida a turbina d’água, banheiros modernos e até um elevador hidráulico.

Com o passar dos anos, porém, o abandono e o desgaste natural transformaram o que fora orgulho em ruína silenciosa. O castelo está fechado há décadas, sem visitas, sem hóspedes e protegido apenas pelo selo de patrimônio histórico.

A decisão pela venda acontece por uma combinação de fatores: os custos de manutenção, estimados em cerca de £64 mil por ano, somados às necessidades de reparos urgentes que podem alcançar dezenas de milhões de libras.

Além disso, uma recente pesquisa feita pelo governo escocês concluiu que a maioria dos moradores da ilha apoia a venda, desde que o novo proprietário se comprometa com um plano de uso que valorize o patrimônio, respeite o meio ambiente local e contribua com a economia e a comunidade da ilha.

Para quem sonha em dar nova vida a esse palácio congelado no tempo, a aquisição representa mais que um negócio: é uma missão de restauração histórica. O novo dono teria a oportunidade de reabilitar um edifício emblemático, talvez transformá-lo em hotel boutique, centro cultural, mansão privada ou refúgio turístico, restaurando salões, preservando mobiliário histórico e devolvendo àquele ambiente suas histórias e vida.

Mas o preço real vai muito além das cifras iniciais: requer investimento generoso, respeito às restrições de preservação e uma visão de longo prazo.

O futuro do Kinloch Castle, talhado para a elite e hoje silencioso, depende de quem ousar resgatar seu esplendor e, com ele, parte da história da Isle of Rum e da Escócia.

Confira mais detalhes:

