Receita simples: ovos e batatas viram salgado perfeito para o café da tarde

Uma combinação prática de ingredientes transforma ovos e batatas em um salgado recheado irresistível

Isabella Valverde - 09 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Transformar ingredientes básicos em um lanche saboroso pode ser mais fácil do que parece. Nesta receita, ovos e batatas raladas se unem para formar uma massa leve e úmida, que serve de base para um recheio cremoso de frango, muçarela e bacon.

O resultado é um salgado prático, de preparo acessível e ideal para quem busca algo diferente para servir no café da tarde.

A ideia foi ensinada no canal Bistrô dos Salgados, no YouTube, onde o vídeo já ultrapassa 1,1 milhão de visualizações graças ao passo a passo simples e ao sabor surpreendente da receita.

Para a massa, você vai precisar de:

– 3 ovos;

– 800 g de batatas cruas, sem casca, raladas no lado grosso do ralador (equivale a cerca de 4 batatas médias);

– 2 colheres de sopa de salsinha (ou cebolinha/coentro);

– 1 xícara (170 g) de milho escorrido;

– 1 cebola média cortada em cubos;

– 1 tomate sem sementes cortado em cubos;

– 1 xícara de farinha de trigo sem fermento (pode substituir por farinha de arroz ou aveia);

– 1 colher de sopa de caldo de legumes em pó ou 1 colher rasa de sal ou 1 colher bem cheia de creme de cebola em pó;

– 1 colher de sopa de páprica defumada (opcional).

Para untar a forma

Óleo suficiente para untar fundo e laterais de duas formas (30×20 cm).

Ingredientes para o recheio

– 300 g de frango cozido e desfiado, temperado a gosto;

– 200 g de requeijão cremoso firme (tipo Cream X);

– 150 g de queijo muçarela ralado no lado grosso;

– 150 g de bacon cortado em cubos e frito até soltar gordura, sem adicionar óleo.

Massa leve com ingredientes do dia a dia

A base do salgado é feita com ovos e batatas cruas raladas, que liberam umidade natural e dispensam preparos mais complexos.

Milho, tomate e cebola entram para dar textura e frescor, enquanto a farinha torna a mistura homogênea e fácil de moldar. A massa é dividida em duas formas e pré-assada até ficar firme e levemente dourada.

Recheio cremoso e sabor marcante

Enquanto a massa está no forno, prepara-se o recheio: frango cozido e desfiado, misturado a requeijão cremoso, muçarela ralada e bacon frito. A combinação deixa o interior do salgado úmido, encorpado e cheio de sabor.

Depois da primeira etapa no forno, uma das massas é desenformada, recebe todo o recheio e é coberta pela segunda camada. O toque final fica por conta de mais muçarela por cima, garantindo um gratinado dourado e apetitoso.

Finalização irresistível

Com tudo montado, o salgado volta ao forno para gratinar e ganhar aquela crosta dourada que abre o apetite. Depois de amornar, basta cortar em pedaços e servir.

É uma ótima opção para acompanhar um café, um suco fresco ou compor a mesa do lanche da tarde.

Confira a receita completa:

