Como consultar gratuitamente se seu nome foi negativado por golpes sem seu conhecimento

É possível descobrir de graça se seu CPF foi usado em golpes, e a verificação leva apenas alguns minutos

Pedro Ribeiro - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Saber como consultar gratuitamente se seu nome foi negativado é essencial porque muitos consumidores só descobrem fraudes quando tentam fazer uma compra ou obter crédito.

Golpes envolvendo abertura de contas, empréstimos e compras em nome de terceiros se tornaram mais comuns, e o CPF pode ser usado sem que a vítima perceba.

Felizmente, existem ferramentas oficiais e gratuitas que revelam se há dívidas colocadas indevidamente no seu nome.

Por que você pode estar negativado sem saber

Fraudes acontecem quando golpistas usam dados pessoais obtidos em vazamentos, formulários falsos ou mensagens fraudulentas.

Em muitos casos, a vítima não recebe avisos de cobrança porque os estelionatários informam e-mails e telefones falsos. Assim, a negativação aparece diretamente nos birôs de crédito, e não no contato da pessoa.

Por isso, consultar regularmente as plataformas oficiais é a melhor forma de detectar problemas antes que eles cresçam.

Onde fazer a consulta gratuita e oficial

Existem três serviços confiáveis que permitem ver todas as dívidas vinculadas ao seu CPF sem pagar nada:

1. Serasa – Consulta gratuita pelo CPF

No site ou aplicativo, basta criar uma conta, validar o CPF e acessar a área “Meu CPF”. Todas as negativas aparecem imediatamente, com nome da empresa e valor da dívida.

2. SPC Brasil – Consulta pelo sistema Consumidor Positivo

Depois de realizar o cadastro, o usuário pode visualizar pendências registradas por diferentes lojas e bancos.

3. Registrato do Banco Central – Verificação de dívidas bancárias e movimentações suspeitas

Embora não liste negativação de comércio, o Registrato mostra empréstimos, contas abertas e operações feitas em seu nome sem autorização, o que ajuda a identificar golpes mais complexos.

Como identificar se a negativação é fraude

Ao encontrar uma dívida, é importante analisar alguns sinais:

Nome da empresa desconhecida;

Compra feita em outra cidade ou estado;

Empréstimo ou cartão que você nunca solicitou;

Valor incompatível com sua rotina de gastos.

Quando qualquer um desses pontos aparecer, há grande chance de fraude. Nesses casos, registrar imediatamente boletim de ocorrência digital é fundamental para comprovar que você não reconhece a operação.

O que fazer para remover uma negativação indevida

Depois de registrar o BO, o consumidor deve entrar em contato com a empresa que negativou o CPF e informar que se trata de golpe. As empresas são obrigadas a retirar a negativação quando há indício de fraude.

Além disso, é possível acionar plataformas como Procon, Consumidor.gov e o próprio Serasa para acelerar o processo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!