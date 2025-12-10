Motorista de app mostra o que fez para faturar R$ 1 mil na Uber num único dia: “melzinho na chupeta”

Motorista trabalha na categoria Black, na cidade de São Paulo, e começa o dia logo cedo

Isabella Valverde - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

O motorista de aplicativo Fábio Bezerra, conhecido nas redes como @oclandesttino, viralizou ao mostrar um pouco da sua rotina de trabalho na Uber para faturar R$ 1 mil em um único dia. Acredite: segundo ele, é “melzinho na chupeta”.

O motorista trabalha na categoria Black, na cidade de São Paulo, e começa o dia logo cedo se arrumando para receber os passageiros.

As atividades começaram às 10h43, já com uma corrida boa, pagando R$ 64. Logo depois, veio uma de 12 minutos, embolsando pouco mais de R$ 25.

Após uma viagem de R$ 36,90, Fábio fez uma pausa rápida para usar o “banheiro improvisado” dentro do carro mesmo, para não perder tempo.

A volta já veio com uma surpresa: uma corrida de R$ 68,88.

Com sete horas de trabalho, o motorista de aplicativo conseguiu faturar mais de R$ 500 e aproveitou para tirar um tempo e esticar as pernas, afinal, já era mais de 18h e ainda nem tinha almoçado.

Quando voltou, fez mais uma viagem pagando bem, faturando R$ 52,64. “Deus abençoe dezembro”, afirmou, comemorando o dia de ganhos.

Finalizando o dia com 29 corridas e rodando 262 km, Fábio conseguiu fechar faturando R$ 1.021. Mas não pense que foi fácil alcançar esse valor — o motorista de aplicativo levou 16 horas de trabalho duro e muito foco.

