Reta final para regularizar ciclomotores em Goiânia: veja o que muda e como fazer

Apesar da situação, alguns proprietários desses veículos têm demonstrado confusão

Gabriella Pinheiro - 11 de dezembro de 2025

Scooter elétrica perambulando nas ruas. (Foto: Governo de Goiás)

Anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), as novas regras para circulação de ciclomotores entram em vigor em 1º de janeiro de 2026. Por isso, condutores desses veículos têm até o dia 31 de dezembro deste ano para regularizar a situação, que passa a exigir registro (RENAVAM), emplacamento, licenciamento, CNH (A ou ACC), capacete e equipamentos de segurança.

Apesar da situação, alguns proprietários desses veículos têm demonstrado confusão sobre quais processos seguir para realizar a regularização dentro do prazo. Diante disso, o Portal 6 explica detalhes das novas regras.

Aqueles que compraram uma scooter elétrica antes de junho de 2023 — quando entrou em vigor a Resolução 996 do Contran sobre as novas regras — devem emplacá-la.

Todos os veículos que estiverem acima de 1,30 metro entre eixos, largura acima de 80 centímetros e velocidade de até 32 km/h precisam ser emplacados.

Aqueles que ainda não tiveram tempo hábil para o emplacamento podem procurar empresas especializadas, já disponíveis em Goiânia, para realizar a ação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!