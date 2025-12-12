Máquina de lavar pode estar desperdiçando água por causa deste ajuste ignorado

Com ajustes simples, você economiza água, reduz gastos e melhora o desempenho do aparelho sem precisar gastar nada

Pedro Ribeiro - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Wellington Freire)

Máquina de lavar é um item essencial no dia a dia, mas muita gente não percebe que ela pode estar gastando muito mais água do que o necessário por causa de um ajuste que quase ninguém confere. Isso acontece de forma silenciosa.

Por isso, entender o que está por trás desse consumo evita desperdício, reduz a conta e ainda prolonga a vida útil do equipamento.

E, já que você está aqui, vale olhar com atenção para alguns hábitos que parecem pequenos, mas fazem diferença logo na primeira lavagem.

O nível de água escolhido influencia mais do que parece

Muita gente deixa o nível de água sempre no máximo por preguiça ou por achar que a máquina de lavar funciona melhor assim.

Só que, quando o cesto não está cheio, esse ajuste derruba a eficiência. A máquina usa mais água para um volume de roupas que não precisa tanto.

Ajustar o nível conforme a quantidade de peças é uma ação simples e rápida, mas que reduz o desperdício de forma imediata.

O tipo de ciclo também pesa no consumo

Algumas lavagens usam água demais porque o ciclo selecionado não combina com o tipo de roupa.

Muita roupa leve sendo lavada em ciclos longos aumenta o gasto sem necessidade.

Por isso, vale testar ciclos mais curtos para roupas do dia a dia.

Assim, você mantém o desempenho sem elevar o consumo. Aos poucos, esse cuidado vira hábito.

O excesso de sabão atrapalha mais do que ajuda

Quando a pessoa coloca sabão demais, a máquina de lavar precisa de mais enxágues para remover toda a espuma.

Isso significa mais água gasta. O ideal é seguir a medida indicada pelo fabricante do produto.

Assim, o sabão rende, limpa melhor e evita enxágues extras. Além disso, a máquina trabalha com menos esforço.

A limpeza do filtro faz diferença

Um filtro sujo não causa só mau cheiro. Ele força o aparelho, atrasa o processo e pode aumentar o consumo em alguns ciclos.

A manutenção é simples e rápida. Basta remover o filtro, lavar os resíduos e recolocar.

Essa rotina ajuda a máquina de lavar a trabalhar de forma mais leve, sem puxar mais água do que deveria.

Quando chamar assistência

Se, mesmo com ajustes, você perceber que a máquina continua gastando água demais, pode haver um problema interno.

Vazamentos, sensores de nível danificados ou mangueiras mal conectadas também elevam o consumo.

Nesses casos, o ideal é procurar uma assistência autorizada para evitar prejuízos maiores.

No fim, pequenos cuidados transformam o uso da máquina de lavar.

Com ajustes simples, você economiza água, reduz gastos e melhora o desempenho do equipamento sem esforço.

