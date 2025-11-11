Aprenda a fazer a limpeza preventiva na máquina de lavar para evitar que ela estrague

Truques essenciais para manter o eletrodoméstico funcionando por mais tempo

Pedro Ribeiro - 11 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Durante décadas, a máquina de lavar ocupou um lugar quase mítico nas casas brasileiras. Quando chegou por aqui, lá pela metade do século passado, virou símbolo de modernidade e promessa de dias mais leves.

Mas um detalhe pouco lembrado acompanhou essa revolução silenciosa: assim como qualquer outro equipamento, ela também envelhece — e rápido, se não receber cuidados básicos.

A negligência tem consequências conhecidas pelos técnicos.

Sites especializados apontam que sujeira acumulada compromete o motor, altera a eficiência da lavagem e aumenta o consumo de energia.

Ainda assim, a limpeza preventiva segue sendo uma prática ignorada na rotina doméstica, apesar de simples — e, em muitos casos, defendida por especialistas do setor de manutenção, como os consultados pelo portal da revista Consumer Reports, referência em testes de eletrodomésticos.

Nas redes sociais, o tema ganhou impulso com criadores que transformam afazeres domésticos em conteúdo prático. É o caso do perfil Kah em Casa, que compartilha receitas, truques e rotinas de manutenção para seus 800 mil seguidores.

Em um dos vídeos, ela vai direto ao ponto: para evitar que a máquina estrague, a regra número um é não esperar que o odor forte ou o mofo apareçam.

A lavagem preventiva começa com uma mistura acessível, composta de água, bicarbonato de sódio, detergente e vinagre — ingredientes recomendados em guias de limpeza por sua capacidade de desengordurar e neutralizar odores.

A orientação é aplicar essa solução dentro da máquina, esfregando o interior, o compartimento de sabão, a borracha da porta e o filtro, parte que, segundo o site da fabricante Whirlpool, costuma concentrar grande parte da sujeira que compromete o funcionamento.

Logo depois, Kah sugere um ciclo de lavagem apenas com água e bicarbonato de sódio, etapa também mencionada em artigos do portal Good Housekeeping como eficaz para remover resíduos invisíveis e equilibrar o pH interno do equipamento.

Ao final, não há segredo tecnológico nem equipamentos caros. O que todos esses especialistas reforçam é que a manutenção preventiva é, de fato, a chave para prolongar a durabilidade.

Um ritual simples, mas capaz de evitar dores de cabeça, gastos extras e até o risco de ver aquela aliada do dia a dia parar de funcionar quando mais se precisa dela.

