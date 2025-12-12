Pavê de doce de leite com ameixa vira queridinho nas sobremesas

Essa sobremesa cremosa e irresistível conquista paladares: aprenda a fazer a nova favorita nas mesas

Isabella Valverde - 12 de dezembro de 2025

O pavê de doce de leite com ameixa está conquistando o Brasil e ganhando cada vez mais espaço nas receitas de sobremesas favoritas das famílias.

A combinação supercremosa de doce de leite com ameixas macias resulta em um doce marcante que agrada diferentes gerações e ocasiões, desde almoços de domingo até festas e confraternizações.

Por que esse pavê está fazendo tanto sucesso

O que torna essa sobremesa tão especial é o equilíbrio perfeito entre a doçura caramelo do doce de leite e o leve toque frutado das ameixas, criando camadas de sabores que se complementam de maneira inesquecível.

Além disso, o doce de leite é um ingrediente muito querido na culinária latino-americana. A expressão em espanhol “dulce de leche” significa literalmente “doce de leite”, um creme resultante da caramelização lenta do leite com açúcar e que é usado em diversas sobremesas famosas.

Esse pavê é uma versão criativa e moderna de uma sobremesa tradicional brasileira — prática de preparar, deliciosa e perfeita até para quem está começando na cozinha.

O que você vai encontrar nessa receita

Nesta receita de pavê, os ingredientes clássicos se organizam em camadas:

– Creme de doce de leite cremoso e suave;

– Ameixas cozidas ou picadas que adicionam textura e profundidade de sabor;

– Biscoitos (como maizena ou champanhe), que absorvem a calda e dão estrutura às camadas;

Geladeira para que os sabores se assentem e deixem o doce ainda mais saboroso na hora de servir.

Viver de Brigadeiro

Como montar o pavê perfeito (passo a passo)

Prepare a calda de ameixas: cozinhe as ameixas com um pouco de água e açúcar até que fiquem macias e formem uma calda espessa.

Faça o creme de doce de leite: misture o doce de leite com creme de leite ou leite condensado para atingir uma textura aveludada (algumas receitas usam leite e amido para engrossar).

Monte as camadas: no fundo de um refratário, coloque uma camada de biscoitos umedecidos no leite, depois o creme de doce de leite, seguido pelas ameixas com calda. Repita até terminar os ingredientes.

Geladeira é a chave: deixe o pavê gelar por pelo menos 4 horas — isso garante que todas as camadas se assentem e o sabor fique ainda melhor.

Dicas para impressionar na apresentação

– Finalize com ameixas decorativas ou raspas de chocolate branco;

– Sirva com uma bola de sorvete de creme para um toque extra de indulgência;

– Experimente variar o tipo de biscoito para observar diferenças de textura e sabor.

Perfeito para qualquer momento

O pavê de doce de leite com ameixa não é apenas uma sobremesa deliciosa — ele tem o poder de remeter às memórias de infância, agradar os convidados e transformar um doce comum em uma estrela da mesa.

Seja no almoço de fim de semana ou em um jantar especial, ele se tornou um dos queridinhos das sobremesas caseiras em 2025.

Confira a receita:

